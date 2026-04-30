Російський археолог Бутягін заявив про намір продовжити незаконні розкопки у Криму

Російський археолог Олександр Бутягін, якого звільнили з польської в’язниці в межах обміну ув’язненими між Польщею та Білоруссю 28 квітня, заявив, що продовжуватиме незаконні археологічні дослідження в тимчасово окупованому Криму.

Про це він сказав в інтервʼю російському медіа «Вісті».

За словами Бутягіна, він не планує припиняти незаконні розкопки у Криму після п’яти місяців перебування в польській в’язниці, а навпаки — хоче встигнути відновити експедицію влітку 2026 року.

«Думаю, що так [повернуся]. Питання зараз полягає скоріше в тому, чи встигну я організувати експедицію до літа, тому що там необхідно ще здати звіти, а оскільки я втратив п’ять місяців, то це великий термін. Думаю, що, можливо, у моє становище увійдуть люди. І я думаю, що роботи мають бути продовжені», — сказав Бутягін.