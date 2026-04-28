Археолог Бутягін, який керував незаконними розкопками РФ у Криму, сподівається, що до п’ятниці вже буде вдома

Російський археолог Олександр Бутягін, який керував незаконними розкопками РФ у тимчасово окупованому Криму, сподівається, що до п’ятниці вже буде вдома.

Про це Бутягін повідомив колегам з Ермітажу, пише ініціатива «Адвокат для Олександра Бутягіна».

Археолог перебуває у Білорусі, поки йде робота над документами щодо повернення у РФ. Телефон і ноутбук Бутягіна під арештом за запитом України. Захист збирається оскаржити рішення про арешт речей та домагатися їх повернення.

Напередодні стало відомо, що Бутягіна обміняли на білоруського політвʼязня в межах обміну між Польщею та Білоруссю за формулою «пʼять на пʼять». У РФ заявили, що Бутягіна вже чекають у Керчі на розкопки античного городища Мірмекій, які він очолював як керівник експедиції.