Польща обміняла російського археолога Олександра Бутягіна. Україна раніше домагалась його екстрадиції
- Ольга Березюк
Getty Images / «Бабель»
Польща звільнила російського археолога Олександра Бутягіна, який керував незаконними розкопками РФ у Криму.
Про це повідомила ініціатива «Адвокат для Олександра Бутягіна».
Адвокат росіянина повідомив, що кілька годин тому Бутягіна обміняли на білоруського політвʼязня в межах обміну з Польщею за формулою «пʼять на пʼять».
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська тим часом повідомила, що серед звільнених — білоруський журналіст польського походження Анджей Почобут, арештований ще в 2021 році.
Ще двоє звільнених Білоруссю — громадяни Молдови, які працювали в Службі інформації та безпеки, повідомила президентка Мая Санду. Їх обміняли на росіян Ніну Попову, яку звинуватили в діях проти Молдови, та Олександра Булана, якого звинувачували у державній зраді в інтересах КДБ Білорусі.
У РФ заявили, що Бутягіна вже чекають у Керчі на розкопки античного городища Мірмекій, які він очолював як керівник експедиції.
- Співробітника Ермітажу Олександра Бутягіна затримали у Варшаві 4 грудня 2025 року за запитом української прокуратури. В Україні його підозрюють у проведенні незаконних розкопок на терені городища Мірмекій в окупованому Криму та знищенні культурного шару археологічної пам’ятки на суму понад 200 мільйонів гривень.
- Україна вимагала його екстрадиції, у січні з цією вимогою у погодилась прокуратура Польщі. У березні польський суд погодився екстрадувати Бутягіна.