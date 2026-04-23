Сіярто відкинув звинувачення у передачі Росії секретних даних. Його ображає, коли уряд Орбана називають проросійським

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який зник після поразки партії «Фідес» на виборах 12 квітня, заявив, що вважає образливими звинувачення на адресу уряду Віктора Орбана у проросійськості та державній зраді.

Про це він сказав у інтервʼю виданню Telex.

Журналісти видання нагадали, як перед виборами сотні тисяч людей виходили на вулиці Угорщини і скандували: «Росіяни, додому!», сприймаючи вибори до парламенту як вибір між Сходом і Заходом. Сіярто запитали: чи не вважає він, що його дії відіграли певну роль у тому, що більшість угорців почала вважати, ніби їхня країна віддаляється від Європи і наближається до Росії?

Голова МЗС Угорщини відповів, що шкодує, що люди так це сприйняли, бо, на його думку, це не відповідає дійсності. Каже, що на своїй посаді він зосередився на побудові прагматичних міжнародних відносин, зокрема й з Росією.

Сіярто наголосив, що засуджує війну Росії проти України, однак вважає, що нині ключовим завданням є якнайшвидше завершення війни, і саме на це мають бути спрямовані міжнародні зусилля. Його ображає те, що уряд премʼєра Віктора Орбана називають проросійським, бо вони «ніколи не служили інтересам росіян».

«Мені слово «проросійський» неприємне, бо це неправда. Ми проводимо не проросійську політику, а проугорську. З кожною країною ми вибудовуємо співпрацю так, щоб це було добре для Угорщини», — зазначив Сіярто.

Він також відкинув звинувачення у державній зраді та запевнив, що ніколи не передавав росіянам секретну інформацію. Хоча напередодні парламентських виборів в Угорщині група журналістів-розслідувачів опублікувала записи розмов голови МЗС Угорщини Петера Сіярто та його російського колеги Сергія Лаврова. З першої частини злитих розмов випливає, що у 2023—2025 роках Сіярто регулярно контактував із Лавровим і передавав інформацію про внутрішні дискусії в ЄС і Угорщині.

Зокрема, під час дзвінка Лаврову 30 серпня 2024 року угорський голова МЗС розкрив подробиці засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, у якому він брав участь напередодні. Лавров, своєю чергою, просив Угорщину допомогти зняти санкції з російських олігархів.

Тепер Сіярто стверджує, що на кожному засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС він відкрито розповідає, про що говорить телефоном з Лавровим та про що думає російська сторона.

Також в опублікованих аудіозаписах розмов Сіярто і Лаврова угорець обговорював з росіянином план, як гальмувати вступ України до ЄС.

Окремо Сіярто в інтервʼю заявив, що результати виборів — перемога опозиційної партії «Тиса» — відповідають волі Володимира Зеленського. За його словами, Україна була прямо зацікавлена у поразці «Фідес».