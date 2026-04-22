За обох поліцейських, яких підозрюють у втечі під час стрілянини в Києві, внесли заставу

Новини

«Суспільне»

За поліцейських Михайла Дробницького і Анну Дудіну, яких підозрюють у службовій недбалості під час стрілянини в Голосіївському районі Києва 18 квітня, внесли заставу.

Це підтвердили «Суспільному» в Київській міській прокуратурі.

Напередодні, 21 квітня, Печерський суд Києва відправив їх на 60 діб у СІЗО з альтернативою застави у 266 тисяч гривень. Обоє правоохоронців свою вину не визнали.

«Суспільне»

Журналісти «Слідство.Інфо» зʼясували, що Дудіна насправді працює в поліції не патрульною, а старшою інспекторкою з питань житлового забезпечення. Її залучили до чергування як підсилення через нестачу в Києві понад 60% патрульних.

Стрілянина в Києві: що відомо

Вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих. Усе почалося зі сварки з сусідом, потім він стріляв з травматичного пістолета біля підʼїзду. Після цього чоловік повернувся у квартиру, забрав карабін, підпалив квартиру і вийшов на вулицю, де хаотично розстрілював перехожих. Згодом він забарикадувався в супермаркеті та захопив відвідувачів у заручники. Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, але коли той убив одного з заручників, почали штурм і ліквідували нападника.

У результаті стрілянини загинули 7 людей, постраждали 14. Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею про теракт.

За даними правоохоронців, стрілець — уродженець Москви, раніше довго жив на Донеччині. Його вже притягували до кримінальної відповідальності. Зброя, з якої стріляв нападник, — зареєстрований карабін. У грудні 2025 року він продовжив право на користування цією зброєю. При цьому він надав довідку про свій психічний стан.

Після стрілянини керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Це сталося через відео, де видно, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем. Тепер Жуков — радник голови Нацполіції.