У перший день польсько-українських розкопок на Волині знайшли братську могилу

Новини

Instytut Pamięci Narodowej / X

У перший день нових польсько-українських пошуків тіл на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька у Волинській області знайшли братську могилу. Роботи триватимуть до 1 травня

Про це повідомив Інститут національної памʼяті Польщі. Про початок розкопок напередодні писав Український інститут національної памʼяті.

Поховання виявили на території колишньої садиби «Стражиця» у Волі Островецький. Воно розташоване приблизно за десять метрів від місця памʼяті, де у 1992 році проводили ексгумації. На цьому етапі розкопок неможливо оцінити розміри поховання.

Український інститут нацпамʼяті пише, що наприкінці серпня 1943 року (в ніч з 28 на 29 серпня, а за іншими даними — 30 серпня) Острівки та Воля Островецька зазнали збройного нападу. За архівними даними, переважна частина мешканців сіл загинула, а самі села спалили. УІНП закликає до польсько-українського діалогу, щоб вшанувати памʼять цивільних жертв з обох сторін.

Інститут нацпамʼяті Польщі пише, що це скоїли «українські націоналісти» — тобто бійці Української повстанської армії.

Волинська трагедія

У 1943—1944 роках на Волині відбувались масові вбивства поляків. Польський інститут нацпамʼяті називає офіційні дані про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35—40 тисяч убитих поляків.

Так само тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів. У Польщі Волинську трагедію називають «різаниною», офіційно визнали геноцидом, звинувачують Українську повстанську армію, однак із таким трактуванням не погоджуються в Україні.

Відносини Польщі та України в контексті Волинської трагедії

У грудні 2020 року очільники Українського інституту національної пам’яті та Інституту національної памʼяті Республіки Польща домовились провести консультації про врегулювання проблемних питань. Так напрацювали проєкт регламенту групи з їх вирішення, але Польща його досі не погодила.

У червні 2022 року міністерства культури України та Польщі підписали Меморандум про співробітництво у сфері національної памʼяті. Він передбачав розшук, ексгумацію і поховання жертв. Меморандум мав вступити в дію після припинення воєнного стану на території України. Але Польща під час повномасштабного вторгнення Росії постійно порушує питання пошуку та ексгумації поховань поляків на території України.

У 2023 році Україна пішла назустріч Польщі та на території колишнього сільського цвинтаря села Садове Чортківського району Тернопільської області (колишнє село Пужники) провела спільні з поляками дослідження.

Водночас Польща не виконала запит України на відновлення меморіальної таблички на похованні воїнів УПА на горі Монастир. Питання про її відновлення в первинному вигляді, із зазначенням імен похованих у цій братській могилі порушували на найвищому рівні — президентів України та Польщі.

У січні 2025 року Україна вперше дозволила ексгумувати тіла польських жертв Волинської трагедії. А вже у травні на Тернопільщині закінчили ексгумацію жертв 1945 року — у Польщі називають це проривом.

У вересні українська експедиція почала ексгумації тіл воїнів УПА на території Польщі — у селі Юречкова Підкарпатського воєводства.