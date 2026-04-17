Україна ввела санкції проти понад 120 російських командирів, причетних до ракетних атак, і 9 релігійних пропагандистів

Президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти російських командирів, причетних до ракетних атак по Україні, і російських релігійних діячів, які виправдовують агресію РФ та поширюють російську пропаганду.

Про це повідомили в Офісі президента.

До першого санкційного списку увійшов 121 громадянин Росії. Серед них — командири підрозділів дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія використала понад 4 100 крилатих ракет повітряного базування та аеробалістичних ракет. Саме ці підрозділи завдали ударів по дитячій лікарні «Охматдит» 8 липня 2024 року, по багатоповерхівках у Тернополі 19 листопада 2025 року, по торговому центру «Амстор» у Кременчуці 27 червня 2022-го та по об’єктах енергетичної та транспортної інфраструктури в різних регіонах України.

Також під санкції потрапили командири Військово-морського флоту РФ, які обстрілювали Україну з надводних кораблів і підводних човнів — носіїв крилатих ракет «Калібр». Серед них — один з командирів 30 дивізії надводних кораблів, який забезпечував підтримку боєготовності фрегатів «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен».

Загалом Росія застосувала понад 1 500 ракет цього типу під час 160 атак по українських містах і громадах. Командири, проти яких Україна ввела санкції, причетні до ударів по київських ТЕЦ, об’єктах енергетичної інфраструктури Львівщини, Івано-Франківщини, Волині, Миколаївщини та Одещини.

Також санкції стосуються командирів ракетно-артилерійських підрозділів Сухопутних військ армії РФ, які били по Україні крилатими ракетами наземного базування та балістичними ракетами «Іскандер-М». Загалом росіяни понад 1 100 разів атакували Україну ракетами цього типу.

Окремі командири цих підрозділів організовували та координували ракетні удари по центральній частині Сум 13 квітня 2025 року, де загинули 25 людей, по центру Чернігова 17 квітня 2024 року, де загинули 18 людей, і по селу Гроза на Харківщині — тоді від атаки РФ загинули 59 людей.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що це один з перших випадків, коли українським спецслужбам вдалося чітко ідентифікувати понад 100 конкретних людей, які віддають накази та описують пуски ракет проти України.

«Вони звичайні терористи, яких слід санкціонувати у всіх юрисдикціях», — наголосив Власюк.

Другий пакет санкцій, який підписав Зеленський, стосується девʼяти російських релігійних діячів. Вони публічно закликали вбивати українців, відкрито підтримують російську агресію проти України та пропонують релігію для пропаганди й виправдання вторгнення РФ в Україну. Це представники РПЦ і повʼязаних з нею структур.