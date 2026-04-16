Трамп: Ізраїль і Ліван домовились припинити вогонь. «Це буде десята війна, яку я завершив»
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, що розмовляв з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і президентом Лівану Джозефом Ауном. Вони домовились про десятиденне припинення вогню, що розпочнеться опівночі проти 17 квітня за Києвом. Трамп написав, що це буде вже десята війна, яку він завершив.
Представники цих двох країн 14 квітня провели перші прямі перемовини з 1993 року — у Вашингтоні. Але бойові дії між Ізраїлем і «Хезболлою» — проіранським угрупованням на території Лівану — продовжились. 16 квітня Трамп анонсував, що наступного дня лідери Ізраїлю та Лівану проведуть прямі переговори.
Ізраїль заявляв, що основною метою переговорів з Ліваном є повне роззброєння «Хезболли» та побудова стабільних міждержавних відносин. Ліван вимагає припинити вогонь і допомогти подолати гуманітарну кризу.
- Вночі 8 квітня президент США Дональд Трамп оголосив, що погодився на припинення вогню в Ірані на два тижні. Але вже за кілька годин у кількох місцях у зоні конфлікту на Близькому Сході зафіксували порушення режиму припинення вогню.
- При цьому Ізраїль здійснив найбільшу атаку по Лівану від початку нової війни: за 10 хвилин атакував понад 100 обʼєктів проіранської «Хезболли» — загинули більш ніж 350 людей. Влада США заявляла, що припинення вогню не поширюється на Ліван. А Ізраїль наголошував, що воює не з Ліваном, а з угрупованням «Хезболла» на території країни.