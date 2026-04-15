Євросоюз вже має готовий застосунок для перевірки віку на онлайн-платформах. Його запустять незабаром

У Європейському Союзі готовий застосунок для перевірки віку на онлайн-платформах. Незабаром він стане доступним для використання.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Користувач матиме завантажити застосунок на будь-який гаджет, налаштувати його за допомогою посвідчення особи, а потім через нього підтверджувати вік під час доступу до онлайн-сервісів.

Фон дер Лєн запевняє, що він відповідає найвищим стандартам конфіденційності — застосунок повністю анонімний. Користувачі підтверджуватимуть свій вік, не розкриваючи жодної іншої особистої інформації.

Також зстосунок матиме повністю відкритий вихідний код. Завдяки цьому його також зможуть використовувати країни-партнери ЄС, а онлайн-платформи — легко покладатися для перевірки віку.

Фон дер Ляєм пообіцяла нульову толерантність до платформ, які не поважають права європейських дітей, серед яких право бути захищенними в онлайн-середовищі.

Проте що Євросоюз збирається запустити такий застосунок Financial Times писало в травні 2025 року. Тоді мова йшла про запуску в липні того року.

Обмеження для неповнолітніх в інтернеті

У 2024 році Євросоюз почав розслідування проти соціальних мереж Facebook і Instagram стосовно потенційних порушень Закону ЄС про цифрові послуги, повʼязаних із безпекою дітей. Аналогічну справу порушили й щодо TikTok.

А в липні 2024 року уряд Іспанії розробив програму під назвою Cartera Digital Beta («Цифровий гаманець бета»), яка дозволить інтернет-платформам перевіряти, чи є потенційному глядачеві порно 18 і більше років.

У травні 2025 року Європейська комісія розпочала офіційне провадження проти платформ контенту для дорослих Pornhub, Stripchat, XNXX та XVideos за підозрою в порушенні правил захисту дітей.

У червні 2024 року X оновила свої правила, щоб дозволити користувачам публікувати контент для дорослих. За замовчуванням користувачі, які не досягли 18 років або не ввели дату свого народження, не можуть переглядати NSFW-матеріали.

У грудні 2025 в Австралії заборонили користосуватись соцмережами дітям до 16 років. А в січні 2026-г Франція підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону соцмереж дітям до 15 років. Далі законопроєкт розгляне Сенат (верхня палата парламенту) — якщо він внесе якісь зміни, то за документ знову голосуватимуть у Національній асамблеї. У разі ухвалення закону Франція стане першою країною в Європі, яка запровадить повну заборону соцмереж. Велика Британія та Іспанія теж хочуть заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років. Своєю чергою, Греція планує заборонити доступ до соцмереж для дітей віком до 15 років з 1 січня 2027 року.

Ірландія вже запустила тестову фазу цифрового гаманця з функцією перевірки віку, яка має обмежити доступ підлітків до соціальних мереж.