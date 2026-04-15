США продовжили винятки із санкцій для російського «Лукойлу» за кордоном до 29 жовтня

Адміністрація США продовжила тимчасові винятки із санкцій, які дозволяють автозаправним станціям російської компанії «Лукойл» працювати за межами Росії до 29 жовтня.

Про це повідомляє Reuters.

Виняток стосується близько 2 000 АЗС у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці. Також мережа продовжить роботу з ліценціями, які дозволяють певні операції з інфраструктурою компанії за кордоном. Зокрема, з «Лукойл Нафтохім Бургас» у Болгарії — найбільшим НПЗ на Балканах.

«Лукойл» має близько 200 фірмових заправок у Нью-Джерсі, Пенсильванії та Нью-Йорку, а також є одним із найбільших продавців пального в Молдові та Болгарії. Компанія також керує приблизно 600 станціями в Туреччині та понад 300 у Румунії.

Санкції США проти «Лукойлу»

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти» та їхніх дочірніх компаній 23 жовтня. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

У листопаді Болгарія заявила, що готує закон, який дозволить конфіскувати російський НПЗ «Лукойл Нафтохім Бургас» — найбільший нафтопереробний завод на Балканах, який забезпечує приблизно 80% палива Болгарії, а потім продати його новому власнику.

Водночас компанія «Лукойл» заявила, що її закордонні активи планує викупити швейцарська компанія Gunvor. Але Gunvor відмовилася від купівлі закордонних активів «Лукойлу» після того, як США пригрозили, що не дадуть компанії ліцензії на діяльність і прибуток.

Наразі вже кілька компаній підписали угоди з «Лукойлом». Це, зокрема, американська приватна інвестиційна компанія Carlyle Group, саудівська Midad Energy та американський мільярдер Тодд Боелі.

4 грудня США також відтермінували санкції проти 2 000 заправок «Лукойлу», які розташовані за межами РФ, — до 29 квітня. Це теж пояснили необхідністю часу, щоб укласти угоди про продаж.

Вже у лютому Reuters з посиланням на джерела писав, що США вчетверте відклали санкції проти міжнародних активів російського нафтового гіганта «Лукойл». На цей раз дату перенесли з 28 лютого на 1 квітня.