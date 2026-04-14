NYT: США на переговорах наполягали, щоб Іран на 20 років відмовився від ядерної програми. Іранці пропонували пʼять

Після американо-пакистанських перемовин в Ісламабаді 10—11 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що головною причиною їхньої невдачі стала відмова Ірану ліквідувати свою ядерну програму. А головний американський переговірник, віцепрезидент Джей Ді Венс назвав позиції сторін повністю протилежними через питання гарантій, що Іран ніколи не зможе створити ядерну зброю — «не лише зараз, не лише через два роки, а й у довгостроковій перспективі». Виявилось, що Білий дім уявляє собі цю довгострокову перспективу у 20 років.

Про це пише New York Times з посиланням на джерела серед людей, знайомих з американо-іранськими перемовинами.

За словами джерел, позиція США не полягає в постійній забороні Ірану збагачувати уран. Натомість Сполучені Штати запропонували на 20 років призупинити всю ядерну діяльність. Це дозволило б іранцям стверджувати, що вони не відмовилися назавжди від свого права виробляти ядерне паливо, яке гарантує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

За словами двох іранських та одного американського чиновника, у відповідь Іран запропонував призупинити ядерну діяльність на термін до пʼяти років. Іранці зробили дуже схожу пропозицію в лютому під час невдалих переговорів у Женеві, після яких Трамп переконався, що настав час розпочати війну.

Для Трампа також існує ризик, що будь-яка угода з Іраном може нагадувати ядерну угоду 2015 року, яку уклав президент Барак Обама. Трамп вийшов з неї у 2018 році, назвавши «жахливою, односторонньою угодою, яку ніколи, ніколи не слід було укладати».

Трамп скражився на те, що угода мала дедлайн: іранцям дозволили поступово розширювати діяльність зі збагачення урану до 2030 року, а тоді всі обмеження мали зникнути (окрім зобовʼязання не створювати ядерну зброю, що забороняє Договір про нерозповсюдження ядерної зброї).

Ще одним каменем спотикання є вимога США, щоб Іран вивіз з країни 440 кілограмів високозбагаченого урану, аби гарантувати, що його ніколи не перенаправлять на проєкт з виробництва зброї. Трамп розглядав можливість відправки наземних військ до Ісфагану, щоб вивезти більшу частину цього урану, який зберігають глибоко під землею. Іранці наполягали на тому, що паливо має залишатися всередині Ірану. Але, як і в Женеві, вони запропонували, значно розбавити його, щоб його не можна було використовувати для ядерної зброї.

Reuters із посиланням на пʼять джерел пише, що новий раунд переговорів між США та Іраном може відбутися вже цього тижня.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Тоді загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою, через яку проходила майже пʼята частина світового експорту нафти. Це призвело до різкого росту цін на нафту і газ.

Вночі 8 квітня Трамп написав, що погодився на два тижні припинити вогонь з Іраном. Пізніше Іран опублікував 10-пунктний мирний план: за ним сторони припиняють бойові дії, США виводять війська з Близького Сходу і більше не нападатимуть на іранські бази, два тижні судна матимуть обмежену можливість проходити через Ормузьку протоку. Також з Ірану мають зняти первинні й вторинні санкції та компенсувати збитки. Іран зобовʼязується не створювати ядерну зброю, а США визнають право Ірану збагачувати уран.

Але вже вдень 8 квітня премʼєр Пакистану заявив, що в кількох місцях у зоні конфлікту на Близькому Сході зафіксували порушення режиму припинення вогню. Джерела Reuters повідомили, що Іран вдарив по нафтопроводу в Саудівській Аравії «Схід — Захід», який зараз є єдиним каналом експорту сирої нафти з країни, і по інших обʼєктах. Перед цим в Ірані заявили про американську атаку на НПЗ на острові Лаван і пригрозили відповіддю.

Тоді ж Ізраїль здійснив найбільшу атаку по Лівану від початку нової війни: за 10 хвилин ізраїльська армія атакувала понад 100 обʼєктів проіранської «Хезболли» — загинули більш ніж 350 людей. Ізраїль заявляє, що рішення про припинення не поширюється на Ліван, при цьому пакистанські посередники писали, що зупинка бойових дій поширюється і на Ліван.

Переговори відбулися 10—11 квітня і тривали майже 21 годину. Про остаточне припинення війни США й Іран не домовились.