Дональд Трамп заявив, що США почали блокувати Ормузьку протоку — поки не досягнуть угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, що США заблокували Ормузьку протоку: жодне судно не зможе пройти нею, поки США та Іран не досягнуть угоди про повну свободу проходу для всіх.

Також він доручив американському флоту перехоплювати в міжнародних водах кожне судно, яке сплатило Ірану мито за прохід Ормузької протоки.

Напередодні, 11 квітня, в Ормузьку протоку вперше від початку війни зайшли американські військові кораблі: есмінці Frank E. Peterson та Michael Murphy. Американські військові повідомили, що їхня задача — розмінувати акваторію від іранських мін і сформувати новий маршрут для суден.

Щодо американо-іранських переговорів у Пакистані, які тривали 11—12 квітня, Трамп написав, що США та Іран узгодили багато пунктів, проте проблемою залишається те, що Іран не готовий відмовитися від ядерних амбіцій.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Тоді загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою, через яку проходила майже пʼята частина світового експорту нафти. Це призвело до різкого росту цін на нафту і газ.

Вночі 8 квітня Трамп написав, що погодився на два тижні припинити вогонь з Іраном. Пізніше Іран опублікував 10-пунктний мирний план: за ним сторони припиняють бойові дії, США виводять війська з Близького Сходу і більше не нападатимуть на іранські бази, два тижні судна матимуть обмежену можливість проходити через Ормузьку протоку. Також з Ірану мають зняти первинні й вторинні санкції та компенсувати збитки. Іран зобовʼязується не створювати ядерну зброю, а США визнають право Ірану збагачувати уран.

Але вже вдень 8 квітня премʼєр Пакистану заявив, що в кількох місцях у зоні конфлікту на Близькому Сході зафіксували порушення режиму припинення вогню. Джерела Reuters повідомили, що Іран вдарив по нафтопроводу в Саудівській Аравії «Схід — Захід», який зараз є єдиним каналом експорту сирої нафти з країни, і по інших обʼєктах. Перед цим в Ірані заявили про американську атаку на НПЗ на острові Лаван і пригрозили відповіддю.

Тоді ж Ізраїль здійснив найбільшу атаку по Лівану від почату нової війни: за 10 хвилин ізраїльська армія атакувала понад 100 обʼєктів проіранської «Хезболли» — загинули більш ніж 350 людей. Ізраїль заявляє, що рішення про припинення не поширюється на Ліван, при цьому пакистанські посередники писали, що зупинка бойових дій поширюється і на Ліван.

Переговори між США та Іраном відбулись у столиці Пакистану Ісламабаді 11—12 квітня. Вони тривали майже 21 годину. Сторони не змогли домовитись про остаточне припинення війни, американці назвали головною причиною небажання Ірану відмовитись від своєї ядерної програми.