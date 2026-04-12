США та Іран не домовились про остаточне припинення війни

Getty Images / «Бабель»

США та Іран після 21-годинних переговорів у Пакистані так і не змогли домовитись про остаточне припинення війни.

Про це заявив віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, передає CNN.

«Ми не дійшли згоди. І я вважаю, що це набагато гірша новина для Ірану, ніж для Сполучених Штатів Америки. Отже, ми повертаємося до США, не досягнувши угоди», — зазначив він.

На запитання про те, які саме умови відхилив Іран, Венс відповів, що йшлося про розробку ядерної зброї.

«Річ у тім, що нам потрібно побачити чітке зобов’язання з їхнього боку, що вони не прагнутимуть створити ядерну зброю і не шукатимуть засобів, які дозволили б їм швидко її отримати. Питання полягає в тому, чи бачимо ми фундаментальну волю іранців не розробляти ядерну зброю не тільки зараз, не тільки через два роки, а й у довгостроковій перспективі? Ми цього ще не бачили, але сподіваємося, що побачимо», — додав Венс.

Іранське державне інформаційне агентство Tasnim написало, що угоду не уклали через «надмірні претензії та амбіції США».

У МЗС Ірану додали, що сторони дійшли згоди щодо деяких питань, але щодо 2—3 важливих тем погляди розійшлися.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Тоді загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою, через яку проходила майже пʼята частина світового експорту нафти. Це призвело до різкого росту цін на нафту і газ.

Вночі 8 квітня Трамп написав, що погодився на два тижні припинити вогонь з Іраном. Пізніше Іран опублікував 10-пунктний мирний план: за ним сторони припиняють бойові дії, США виводять війська з Близького Сходу і більше не нападатимуть на іранські бази, два тижні судна матимуть обмежену можливість проходити через Ормузьку протоку. Також з Ірану мають зняти первинні й вторинні санкції та компенсувати збитки. Іран зобовʼязується не створювати ядерну зброю, а США визнають право Ірану збагачувати уран.

Але вже вдень 8 квітня премʼєр Пакистану заявив, що в кількох місцях у зоні конфлікту на Близькому Сході зафіксували порушення режиму припинення вогню. Джерела Reuters повідомили, що Іран вдарив по нафтопроводу в Саудівській Аравії «Схід — Захід», який зараз є єдиним каналом експорту сирої нафти з країни, і по інших обʼєктах. Перед цим в Ірані заявили про американську атаку на НПЗ на острові Лаван і пригрозили відповіддю.

На тлі атак Ізраїлю по Лівану Іран призупинив рух суден через Ормузьку протоку. Хоча до цього медіа з посиланням на дані сервісу відстеження суден MarineTraffic писали, що зранку 8 квітня щонайменше два кораблі там безпечно пройшли.