Reuters: США погодилися розблокувати заморожені іранські активи. Це було однією з умов Ірану до початку переговорів

США погодилися розблокувати заморожені іранські активи, які зберігаються в Катарі та банках інших країн.

Про це пише Reuters із посиланням на високопоставлене джерело з Ірану.

За словами джерела, цей крок безпосередньо повʼязаний із безпечним проходом суден через Ормузьку протоку. Ця тема, як очікується, стане ключовою на переговорах США та Ірану сьогодні.

У Тегерані назвали це ознакою «серйозності намірів» щодо досягнення угоди на переговорах в Ісламабаді.

Інше джерело Reuters каже, що йдеться про $6 мільярдів заморожених у 2018 році іранських коштів, які зберігаються в Катарі. Їх мали розблокувати ще у 2023-му в межах обміну полоненими між США та Іраном. Однак адміністрація тодішнього президента Джо Байдена знову заморозила активи після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Тоді американські посадовці заявляли, що Іран не матиме доступу до цих коштів у найближчому майбутньому та підкреслювали, що Вашингтон зберігає право повністю заблокувати рахунок.

Розблокування активів було однією з двох умов Ірану для початку переговорів у Пакистані сьогодні. Друга умова — припинення ударів Ізраїлю по Лівану.

Офіційних заяв від американської сторони про розблокування активів ще не було.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Тоді загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою, через яку проходила майже пʼята частина світового експорту нафти. Це призвело до різкого росту цін на нафту і газ.

Вночі 8 квітня Трамп написав, що погодився на два тижні припинити вогонь з Іраном. Пізніше Іран опублікував 10-пунктний мирний план: за ним сторони припиняють бойові дії, США виводять війська з Близького Сходу і більше не нападатимуть на іранські бази, два тижні судна матимуть обмежену можливість проходити через Ормузьку протоку. Також з Ірану мають зняти первинні й вторинні санкції та компенсувати збитки. Іран зобовʼязується не створювати ядерну зброю, а США визнають право Ірану збагачувати уран.

Але вже вдень 8 квітня премʼєр Пакистану заявив, що в кількох місцях у зоні конфлікту на Близькому Сході зафіксували порушення режиму припинення вогню. Джерела Reuters повідомили, що Іран вдарив по нафтопроводу в Саудівській Аравії «Схід — Захід», який зараз є єдиним каналом експорту сирої нафти з країни, і по інших обʼєктах. Перед цим в Ірані заявили про американську атаку на НПЗ на острові Лаван і пригрозили відповіддю.

На тлі атак Ізраїлю по Лівану Іран призупинив рух суден через Ормузьку протоку. Хоча до цього медіа з посиланням на дані сервісу відстеження суден MarineTraffic писали, що зранку 8 квітня щонайменше два кораблі безпечно пройшли через Ормузьку протоку.