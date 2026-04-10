WP: США на переговорах вимагатимуть від Ірану звільнити американців

Під час майбутніх переговорів з Іраном адміністрація президента США Дональда Трампа планує порушити питання звільнення американців, яких утримують в Ірані.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.

За даними видання, американська сторона має намір вимагати звільнення щонайменше шести громадян США. Наразі вони перебувають під вартою в Ірані, і Вашингтон вважає, що Тегеран може використовувати їх як інструмент політичного тиску.

Серед затриманих, про яких відомо WP, — Хекматі, американець іранського походження, ювелір із Нью-Йорка. Його заарештували за звинуваченням у відвідуванні Ізраїлю, хоча він заявляє, що був там за понад десять років до арешту.

Також у справі фігурує Валізаде — подвійний громадянин, який раніше працював журналістом для Radio Farda, що фінансується урядом США. Його затримали після повернення до Ірану у 2024 році, коли він відвідував літніх батьків. Згодом його засудили до 10 років ув’язнення за «співпрацю з ворожим урядом».

Адміністрація Трампа офіційно визнала обох чоловіків незаконно затриманими з політичних причин. Хекматі отримав цей статус у березні.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Тоді загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою, через яку проходила майже пʼята частина світового експорту нафти. Це призвело до різкого росту цін на нафту і газ.

Вночі 8 квітня Трамп написав, що погодився на два тижні припинити вогонь з Іраном. Пізніше Іран опублікував 10-пунктний мирний план: за ним сторони припиняють бойові дії, США виводять війська з Близького Сходу і більше не нападатимуть на іранські бази, два тижні судна матимуть обмежену можливість проходити через Ормузьку протоку. Також з Ірану мають зняти первинні й вторинні санкції та компенсувати збитки. Іран зобовʼязується не створювати ядерну зброю, а США визнають право Ірану збагачувати уран.

Того ж дня ціни на нафту почали різко падати. Однак аналітики не очікують, що ціни повернуться до рівнів, які були до початку війни, — через значні пошкодження частини енергетичної інфраструктури в регіоні.