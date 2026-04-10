Меланія Трамп неочікувано заперечила зв’язки з Епштейном та закликала Конгрес до розслідування

Перша леді США Меланія Трамп неочікувано виступила із заявою, у якій заперечила будь-які свої зв’язки із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це вона заявила під час виступу у Білому домі 9 березня.

«Брехня, яка повʼязує мене з ганебним Джеффрі Епштейном, має припинитися сьогодні», — так Трамп розпочала свій виступ.

Перша леді наголосила, що ніколи не була подругою Епштейна та не мала стосунків із ним чи його спільницею Гілейн Максвелл, а її ім’я не згадується в судових документах, показаннях чи протоколах допиту ФБР.

За її словами, вона випадково зустрічалася з ними на публічних заходах у Нью-Йорку чи Палм-Біч, оскільки там перетиналися люди з різних кіл.

«Я ніколи не дружила з Епштейном. Нас із Дональдом час від часу запрошували на ті самі вечірки, що й Епштейна, оскільки перетин соціальних кіл є поширеним явищем», — зазначила перша леді США і додала, що вона не є жертвою Епштейна.

За словми Трамп, вона не мала жодної інформації про злочини фінансиста, ніколи не відвідувала його приватний острів і не користувалася його літаком.

Також вона спростувала чутки про те, що саме Епштейн познайомив її з майбутнім чоловіком. Трамп стверджує, що зустріла Дональда на вечірці в 1998 році, тоді як з Епштейном вперше побачилася лише у 2000 році.

Водночас Меланія Трамп закликала Конгрес США провести відкриті слухання за участі жінок, які постраждали від Епштейна.

«Кожна жінка повинна мати можливість розповісти свою історію публічно, якщо вона цього бажає, а її свідчення мають бути назавжди занесені до протоколу Конгресу», — заявила Трамп.

Виступ першої леді США тривав близько п’яти хвилин, після чого вона пішла, не відповідаючи на запитання журналістів. Вона не уточнила, хто саме її звинувачує у зв’язках з Епштейном, але зазначила, що деякі медіа та публічні особи вже були змушені публічно вибачитися та відкликати неправдиві твердження.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих людей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

19 грудня 2025 року Мінʼюст США поширив першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, є багато світлин відомих людей. Менше ніж через добу після публікації із сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з Епштейном, зокрема фото з Трампом.

Новий масив документів Мін’юст США опублікував 30 січня 2026 року. У них знайшли інформацію про те, що у засновника Microsoft Білла Гейтса після спілкування з «російськими дівчатами» виявили інфекцію, що передається статевим шляхом, а Епштейн допомагав йому придбати ліки.

Наприкінці лютого експрезидент США Білл Клінтон, який також згадується у файлах, виступив перед комітетом Конгресу щодо своїх звʼязків з Епштейном. Він заявив, що «нічого не бачив» і «не зробив нічого поганого».