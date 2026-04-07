США та Ізраїль атакували військові цілі на острові Харг в Ірані та залізницю

Новини

США та Ізраїль атакували острів Харг в Ірані — головний центр експорту нафти в країні.

Про це пише журналіст Axios Барак Равід із посиланням на джерела.

Водночас американський чиновник заявив Axios, що удари спрямували проти військових цілей, які вже раніше атакували, а не проти нафтової інфраструктури острова.

Президент США Дональд Трамп напередодні пригрозив знищити острів, якщо угоди про припинення війни не досягнуть найближчим часом і Ормузька протока не відкриється «негайно».

США вже завдавали ударів по острову Харк 13 березня. Центральне командування США тоді повідомило, що влучили у 90 цілей, зокрема у сховища морських мін, бункери для зберігання ракет і безліч інших військових обʼєктів.

Також Трамп заявив, що цієї ночі може відбутися «один із найважливіших моментів» в історії світу, і попередив про можливу загибель «цілої цивілізації».

Водночас The Times of Israel пише, що дві людини загинули внаслідок атаки Ізраїлю на залізничний міст у місті Кашан. Напередодні армія Ізраїлю попередила іранців, щоб ті не користувалися залізницею сьогодні.

Війна на Близькому Сході та переговори між США та Іраном

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

Дональд Трамп заявляє, що зараз з Іраном тривають переговори, які нібито ініціював Тегеран. Під час них, за словами президента США, сторони досягли угоди з 15 пунктів. Один з них — відмова Ірану від ядерної зброї. На тлі переговорів США призупинили атаки на енергетичні обʼєкти Ірану до 6 квітня, потім Трамп назвав інший термін — не пізніше 20:00 за східним часом у вівторок, 7 квітня.

Інші пункти угоди передбачають, що Тегеран обмежить свої оборонні можливості, припинить підтримку регіональних проксі-угруповань і відновить судноплавство в Ормузькій протоці. Також Іран має віддати високозбагачений уран США.

30 березня Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю вимог його мирного плану з 15 пунктів. На підтвердження готовності домовлятися Іран зробив «подарунок» для США — 20 суден із нафтою, які пройшли через Ормузьку протоку.

5 квітня іранські військові пригрозили США та Ізраїлю, що в разі нових атак «відкриються ворота пекла». Перед цим зі схожою заявою виступив президент Трамп і закликав Іран погодитися на запропоновану мирну угоду.