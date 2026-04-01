WSJ: ОАЕ готові долучитися до військової операції, щоб силою відкрити Ормузьку протоку

Обʼєднані Арабські Емірати готові долучитися до військової операції разом зі США для відкриття Ормузької протоки силою.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За даними видання, Емірати можуть стати першою країною Перської затоки, яка безпосередньо вступить у бойові дії проти Ірану. ОАЕ просувають ідею ухвалення резолюції Ради Безпеки ООН, яка дозволить таку операцію.

Також еміратські дипломати закликають США, країни Європи та Азії створити коаліцію для відкриття протоки. ОАЕ вважають, що Іран, відчуваючи загрозу існуванню, може тримати світову економіку «в заручниках», блокуючи цей ключовий маршрут.

Серед варіантів, які обговорюють, — розмінування акваторії, супровід танкерів і навіть захоплення стратегічних островів. Зокрема, йдеться про іранський острів Абу-Муса, на який претендують Емірати.

Поштовхом до зміни позиції стали масовані удари Ірану по території ОАЕ. Тегеран випустив по країні близько 2 500 ракет і дронів. Атаки зачепили, зокрема, Дубай, що вдарило по туризму, авіасполученню та ринку нерухомості.

Водночас військові аналітики зазначають, що для відкриття протоки може знадобитися не лише контроль над водним шляхом, а й операції на суходолі Ірану.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні, а 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель уперше за майже чотири роки.

Тим часом Дональд Трамп заявляє, що зараз з Іраном тривають переговори, які нібито ініціював сам Тегеран. Під час них, за словами президента США, сторони досягли угоди з 15 пунктів. Один з них — відмова Ірану від ядерної зброї. На тлі переговорів США призупинили атаки на енергетичні об’єкти Ірану до 6 квітня.

Інші пункти угоди передбачають, що Тегеран обмежить свої оборонні можливості, припинить підтримку регіональних проксі-угруповань і відновить судноплавство в Ормузькій протоці. Також за цим планом Іран має віддати високозбагачений уран США.

30 березня Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю вимог із його 15-пунктного мирного плану. Як підтвердження готовності до домовленостей Іран передав «подарунок» для США — 20 суден з нафтою, які пройшли через Ормузьку протоку.

Посередником у переговорах між Іраном та США виступив Пакистан, у МЗС країни заявили, що готові провести зустріч представників цих країн вже найближчими днями у своїй столиці Ісламабаді.