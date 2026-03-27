Reuters: США знищили лише близько третини ракетного потенціалу Ірану під час ударів

У США вважають, що змогли знищити лише третину ракетного арсеналу Ірану, попри масштабні удари по його військових об’єктах.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За оцінками співрозмовників, значна частина іранських ракет залишається недосяжною для ударів, зокрема, через розгалужену мережу підземних сховищ. Це ускладнює як їхнє знищення, так і точну оцінку втрат.

Статус ще третини під питанням — є ймовірність, що внаслідок бомбардувань вони пошкоджені, або знищені, або опинилися під завалами в підземних тунелях і бункерах.

Це означає, що Тегеран усе ще має значний ракетний запас і може відновити частину ракет, що зараз під завалами або пошкоджені, після завершення бойових дій.

Те саме з безпілотниками. Водночас, за даними Пентагону, інтенсивність ракетних і дронових атак Ірану зменшилася приблизно на 90% з початку війни.

Крім того, один зі співрозмовників каже, що точні оцінки ускладнює брак достовірних даних про те, скільки Іран мав зброї в підземних бункерах на момент початку війни.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою. Саме через неї проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

Щоб стримати ціни, Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити 400 мільйонів барелів нафти. 12 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі, а за тиждень дозвіл дали і для іранської нафти.

22 березня Axios писав, що в адміністрації Трампа почали обговорювати можливу мирну угоду з Іраном. Серед вимог Ірану: припинення вогню, гарантії, що війна не відновиться в майбутньому, а також компенсації.

Натомість США хочуть, щоб Іран узяв на себе шість зобов’язань: