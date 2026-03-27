Bloomberg: В України вже за кілька місяців можуть закінчитись гроші на оборону

Грошей на оборону Україні вистачить лише до червня 2026 року. Серед причин — блокування Угорщиною позики на €90 мільярдів для України, загроза для чергового траншу МВФ і повільне фінансування зброї у межах програми PURL.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела серед українськиз та іноземних чиновників.

Голова Нацбанку Андрій Пишний в інтервʼю для Bloomberg заявив, що якщо міжнародні кошти не надійдуть, то установа буде змушена відновити пряме кредитування Мінфіну. Гроші підуть на зарплати військовим і працівникам та фінансування основних банківських послуг.

Раніше українська влада підрахувала, що цьогоріч на закупівлю американської зброї Україні потрібно ще щонайменше $15 мільярдів. А загалом у 2026 році Україні потрібно $52 мільярди іноземної допомоги.

Що передувало

Угорщина блокує кредит Україні на €90 мільярдів, який лідери ЄС узгодили на саміті 18 грудня 2025 року та підтримали 11 лютого. Причиною є зупинка транзиту російської нафти через нафтопровід «Дружба». Україна каже, що трубопровід пошкодила атака Росії, Угорщина ж вважає, що транзит зупинили з політичних причин.

Наприкінці лютого премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув умову і заявив, що може розблокувати кредит Україні, якщо Єврокомісія схвалить заявку Будапешту на оборонну позику на €16 мільярдів у межах інструменту SAFE.

Водночас МВФ стурбований, чи зможе Україна продовжувати отримувати допомогу з пакета на $8,1 мільярда, бо Верховна Рада не ухвалила всі необхідні законопроєкти. Парламент має час до кінця березня, щоб ухвалити низку рішень. Ідеться про підвищення податків для бізнесу і громадян у межах нової чотирирічної кредитної програми, яку МВФ затвердив у лютому.

Ситуацію погіршує і небажання деяких союзників по НАТО надавати нове фінансування на програму із закупівлі американської зброї, відому як PURL. Посол України в НАТО Альона Гетьманчук повідомила Bloomberg, що лише невелика кількість країн оплачує основну частину обладнання, і стає важко знову і знову звертатися до них по допомогу.

До того ж на тлі загострення конфлікту між Іраном, Ізраїлем та США Пентагон розглядає варіант перенаправити зброю для Україні на Близький Схід. Серед зброї, яку можуть перекинути, — ракети-перехоплювачі для ППО, замовлені в рамках програми PURL від НАТО.

Автор: Вероніка Довганюк