Reuters: Росія та Індія вперше з початку повномасштабки домовились відновити поставки російського скрапленого газу

Індія та Росія готуються відновити поставки російського скрапленого газу (СПГ) вперше з початку повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Переговори між Нью-Делі та Москвою почалися на тлі зростання цін на енергоносії, яке спричинила війна на Близькому Сході. За даними джерел, сторони домовилися про експорт російського СПГ 19 березня під час зустрічі заступника міністра енергетики РФ Павла Сорокіна та міністра нафти і газу Індії Хардіпа Сінгха Пурі.

Крім того, на зустрічі сторони також домовилися збільшити обсяги продажу нафти до Індії, що можуть подвоїтися, як порівняти з січневими показниками, і за місяць сягнути щонайменше 40% від загального обсягу імпорту Індії.

За даними джерела, Індія вже наказала імпортерам енергії готуватися відновити закупівлі СПГ у Росії. Лише у 2025 році Індія придбала у РФ сирої нафти на $44 мільярди.

За інформацією ще одного джерела, Індія вже звернулася до США із запитом про можливе послаблення санкцій.

Як Індія купує нафту і газ у Росії

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Індія стала найбільшим покупцем російської нафти. З лютого 2022 року по січень 2026-го загальний обсяг імпорту з Росії сягнув приблизно €144 мільярдів.

Президент США Дональд Трамп у серпні 2025 року підписав указ, яким увів додаткове мито у 25% на імпорт з Індії за закупівлю нею нафти з Росії.

2 лютого Дональд Трамп після розмови з премʼєром Індії Нарендрою Моді заявив, що той погодився припинити купувати російську нафту, а вже 7 лютого лідер США скасував мита на товари з Індії.

Однак після загострення конфлікту на Близькому Сході наприкінці лютого ціни на нафту і газ сильно підскочили через блокування Ормузької протоки. Тоді ж Мінфін США на 30 днів дозволив Індії купувати російську нафту. А в березні індійські порти знову почали приймати танкери з російською нафтою Urals.

Автор: Вероніка Довганюк