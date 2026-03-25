Філіппіни першими у світі оголосили надзвичайний стан в енергетиці через війну на Близькому Сході

Філіппіни стали першою країною, яка запровадила енергетичний надзвичайний стан на тлі війни між США, Ізраїлем та Іраном.

Про це пише BBC.

Президент Фердинанд Маркос — молодший підписав указ про те, що надзвичайний стан вводять на один рік із можливістю продовження. Влада вже запровадила низку заходів економії: субсидії для водіїв, скорочення поромних перевезень і чотириденний робочий тиждень для держслужбовців.

Причиною стало різке зростання цін на пальне через фактичне блокування Ормузької протоки — одного з ключових маршрутів постачання нафти у світі. Філіппіни особливо залежні від регіону: майже 98% нафти країна імпортує з Перської затоки.

Після початку бойових дій ціни на бензин і дизель у країні зросли у понад два рази. У відповідь уряд отримав розширені повноваження — контролювати розподіл пального, продуктів і ліків, а також напряму закуповувати нафтопродукти для створення запасів.

Міністерка енергетики Шерон Гарін заявила, що країна має запас пального приблизно на 45 днів. Через подорожчання газу Філіппіни тимчасово збільшать використання вугільних електростанцій.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном, тому нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні. Зокрема, 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель уперше майже за чотири роки.

Щоб стримати ціни, Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити 400 мільйонів барелів нафти, а США планують випустити 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву. 12 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі, а за тиждень дозвіл дали й для іранської нафти.