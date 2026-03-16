КНДР могла заробити до $14,4 млрд на війні Росії проти України

Північна Корея могла отримати до $14,4 млрд від участі у війні Росії проти України. Мова про доходи від відправлення військ і експорту озброєнь до Росії.

Про це йдеться у звіті Інституту нацстратегії безпеки Південної Кореї, передає Yonhap.

За оцінками дослідження, із серпня 2023 року до грудня 2025 року Пхеньян міг заробити від $7,67 млрд до $14,4 млрд. Значну частину цих коштів могло дати постачання зброї до РФ. Це підтверджують супутникові знімки.

Також у звіті зазначається, що з жовтня 2024 року КНДР щонайменше чотири рази відправляла війська до РФ, загалом понад 20 000 солдатів. Прямі доходи від цього, включно із зарплатами військових і компенсаціями за загиблих, оцінюють приблизно у $620 млн.

Аналітики прогнозують: якщо така співпраця триватиме, Північна Корея може отримувати близько $560 млн щороку лише від розгортання своїх військ. Водночас фактично Пхеньян наразі отримав лише 4–19,6% від прогнозованих доходів.

Сума може збільшиться, адже КНДР можливі додаткові компенсації — зокрема за постачання високоточних компонентів і матеріалів.

Участь КНДР у війні проти України

Перші військові з КНДР прибули на фронт воювати на боці РФ ще в жовтні 2024-го, тоді йшлося про 12 тисяч людей. А в березні 2025-го Північна Корея відправила ще 3 тисячі військових.

Спершу обидві сторони це заперечували, проте 26 квітня 2025 року Росія уперше офіційно визнала участь військових із КНДР. Через два дні КНДР також це підтвердила, зокрема те, що її військові воюють проти України на Курському напрямку.

У січні 2025 року Сили оборони взяли в полон перших двох солдатів КНДР. Президент Володимир Зеленський казав, що Україна готова передати їх лідерові Пінічної Кореї Кім Чен Ину.

Окрім живої сили, КНДР надає РФ озброєння. Ще 4 січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.