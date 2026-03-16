Журналіст запитав Трампа, чи допомагає Росія Ірану. Той згадав, що США допомагали Україні
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
The White House / X
Журналіст Financial Times Едвард Люс в інтервʼю запитав президента США Дональда Трампа, чи передає Росія Ірану супутникові дані, щоб він міг наводитись на американські та ізраїльські цілі.
Той відповів, що точно не знає, але згадав, що США також допомагали Україні. Трамп заявив, що його попередник Джо Байден дав Україні $350 мільярдів грошима та обладнанням.
«Тож важко сказати: “Боже, що ви робите?”, коли ми самі робили те саме», — додав Трамп.
- На початку березня The Washington Post писала, що Росія передає Ірану дані про розташування військ США на Близькому Сході для атак. Згодом CNN повідомила, що РФ також ділиться з Іраном тактиками використання дронів, щоб атакувати цілі США та країн Перської затоки на Близькому Сході.
- 13 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Росія «можливо, трохи допомагає Ірану», тому що США допомагають Україні.
- А президент Володимир Зеленський 15 березня в інтервʼю розповів, що Росія передає Ірану дрони й розвіддані про розміщення американських військ на Близькому Сході. Передані дрони Shahed Іран уже використовував для ударів по американських військових обʼєктах. Крім того, деякі деталі цих дронів мають російське походження.