Axios: Путін запропонував Трампу перевезти збагачений уран з Ірану до Росії. Той відмовив

Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом цього тижня запропонував перевезти до Росії запаси іранського збагаченого урану в рамках угоди про завершення війни в регіоні.

Про це пише Axios із посиланням на джерела.

Контроль над 450 кг урану, збагаченого до 60%, який має Іран, є одним з ключових завдань США та Ізраїлю у війні. Такий уран можна перетворити на збройовий протягом кількох тижнів, цієї кількості вистачило б на понад десять ядерних боєзарядів.

Теоретично пропозиція Путіна могла б допомогти вивезти іранський ядерний матеріал без введення американських або ізраїльських військ на територію Ірану.

Росія вже є ядерною державою і раніше зберігала іранський низькозбагачений уран у межах ядерної угоди 2015 року, тому вона входить до небагатьох країн, які мають технічні можливості прийняти такий матеріал. Однак пропозицію Путіна не підтримав президент США Дональд Трамп.

«Це не перша пропозиція. Її не прийняли. Позиція США полягає в тому, що нам потрібно переконатися, що уран захищений», — сказав виданню американський чиновник.

Росія висувала подібні пропозиції ще під час американо-іранських переговорів щодо ядерної програми у травні 2025 року — до того, як США та Ізраїль атакували три ядерні обʼєкти Ірану в червні.

Також ці ідеї обговорювали за кілька тижнів до початку нинішньої війни, яка розгорілася на Близькому Сході після атак США та Ізраїлю на Іран.

На останньому раунді переговорів перед початком війни Іран відхилив ідею передачі та запропонував розбавляти уран на власних обʼєктах під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії.

Тим часом США та Ізраїль обговорювали можливість відправити спецпідрозділи до Ірану, щоб убезпечити ядерні арсенали на пізнішому етапі війни.

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон має кілька варіантів, як отримати контроль над високозбагаченим ураном Ірану, серед них — добровільна відмова Тегерану від власних арсеналів.

Водночас в інтерв’ю Fox News Radio Трамп припустив, що контроль над ураном наразі не є головним пріоритетом.

«Ми зараз не зосереджені на цьому, але в певний момент — можливо», — сказав він.