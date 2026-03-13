FT: Країни Перської затоки через війну втратили $15 млрд, а європейці почали переговори з Іраном — щоб розблокувати Ормузьку протоку

Виробники нафти з країн Перської затоки втратили приблизно $15,1 мільярда доходів від енергетики з початку війни між Ізраїлем, США та Іраном. Мільйони барелів сирої нафти опинилися в пастці, бо Ормузька протока майже повністю перекрита через іранські атаки.

Про це пише Financial Times з посиланням на оцінки Kpler.

Протокою зазвичай щодня перевозять сиру нафту, продукти нафтопереробки та скраплений природний газ на суму близько $1,2 мільярда. Серед зупинених поставок найбільшу частку ставиться сира нафта: 71% від загальної вартості.

Саудівська Аравія, як найбільший експортер нафти, зазнала найбільших збитків: $4,5 мільярда з 28 лютого. Королівство планує найбличжими днями значно збільшити експорт через Червоне море — державний гігант Saudi Aramco заявляє, що може пернаправити туди близько 70% свого видобутку.

Тим часом, посилаючись на три джерела серед чиновників, Financial Times пише, що європейські держави розпочали переговори з Іраном — аби розблокувати Ормузьку протоку. Два джерела повідомили, що серед цих країн є Франція. За словами одного з них, Італія також намагалася доєднатися до переговорів.

Італія, Франція та Греція мають військові кораблі в Червоному морі в межах місії ЄС з охорони військово-морських сил «Аспідес». Але жоден європейський флот не готовий супроводжувати кораблі через Ормузьку протоку, якщо існує ризик нападу.

Одне із джерел відмовилось назвати країни, які ведуть переговори з Тегераном, і зауважило, що інші європейські столиці не схвалюють таких зусиль: «Дехто вважає, що нам потрібно поговорити з іранцями. Але [держави ЄС] мають дуже різні погляди на це, що ускладнює ситуацію».

З початку нової війни на Близькому Сході ціни на енергоносії різко зросли. Наразі нафта марки Brent коштує близько $100 — вперше за чотири роки.

Щоб стримати ціни, Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити 400 мільйонів барелів нафти, а США планують випустити 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву. 12 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі.

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — приблизно 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

The Wall Street Journal повідомляв, що президент Дональд Трамп заявив своїм помічникам, що підтримає ліквідацію нового верховного лідера Ірану, якщо той відмовиться виконувати вимоги США.