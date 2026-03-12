Ощадбанк повернув свої інкасаторські автівки, затримані в Угорщині. Гроші та золото досі утримують

Новини

Інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які затримали в Угорщині 6 березня, повернули в Україну, але без готівки та золотих зливків.

Про це повідомила пресслужба банку 12 березня.

В Ощадбанку зазначили, що зафіксували низку пошкоджень обладнання в автівках.

Юридичні представники банку на місці зафіксували всі несправності. Після повернення авто в Україну проведуть оцінку завданих збитків.

Водночас в Ощадбанку уточнили, що $40 мільйонів, €35 мільйонів та 9 кілограмів золота досі незаконно залишаються в Угорщині.

Викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

Уночі 6 березня Ощадбанк повідомив, що сімох його інкасаторів затримали в Угорщині. У двох інкасаторських машинах було $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Вони прямували регулярним маршрутом між Україною та Австрією.

«Європейська правда» з посиланням на джерело стверджувала, що Угорщина сховала викрадені авто Ощадбанку на території Антитерористичного центру. Це силова структура, яка підпорядковується МВС Угорщини. У 2025 році цей же центр депортував українського дипломата, якого запідозрили у шпигунстві.

Угорщина заявила, що затримала українських інкасаторів за підозрою у відмиванні грошей. Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, заявив, що «постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії».

В Ощадбанку у відповідь пояснили, що з початку повномасштабного вторгнення всі перевезення валюти та банківських металів відбуваються тільки наземним шляхом. Такі рейси інкасаторські машини Ощадбанку виконують щотижня і мають ліцензію на міжнародні перевезення від Держслужби з безпеки на транспорті.

Усі затримані в Угорщині інкасатори мають великий досвід роботи — від 3 до 21 року. Цінності в автівках належать державному банку і перевозилися з Австрії, щоб поповнити готівковий ринок України.

Згодом Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля Ощадбанку.

Увечері 6 березня всіх сімох інкасаторів депортували, вони повернулись в Україну. В МЗС розповіли, що чоловіків 28 годин тримали в кайданках і перевозили із завʼязаними очима. Одному з них стало зле і він знепритомнів.

10 березня уряд Угорщини ухвалив спеціальну постанову після затримання $40 млн і €35 млн готівкою та дев’яти золотих зливків по 1 кг Ощадбанку. Національна податкова і митна служба країни зберігатиме їх, поки не завершиться розслідування.