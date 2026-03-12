AP: Перші шість днів війни проти Ірану коштували США понад $11 мільярдів

Новини

Getty Images / «Бабель»

Перші шість днів бойових дій проти Ірану обійшлися США в $11,3 мільярда. Ця сума не включає накопичення військової техніки та розміщення персоналу перед ударами.

Про це повідомило AP з посиланням на джерела.

Джерела Washington Post 9 березня повідомляли, що лише на боєприпаси в перші два дні війни США витратили $5,6 мільярда.

Окремо Центр стратегічних і міжнародних досліджень підрахував, що перші 100 годин операції коштували $3,7 мільярда, або приблизно $891,4 мільйона щодня, писав 11 березня NYT.

Під час першої хвилі бомбардувань використали бомбу AGM-154, яка може коштувати від $578 000 до $836 000. Найменший розмір бойової частини коштує приблизно $1 000, а комплект для наведення — майже $38 000.

Що відбувається на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. У перший день атак Іран запустив загалом 541 безпілотник.

5 березня Іран вперше атакував Азербайджан — один безпілотник упав на будівлю термінала аеропорту «Нахічевань». Були постраждалі. Також балістичну ракету, випущену з Ірану, збили над територією Туреччини.