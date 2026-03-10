Уряд Угорщини ухвалив спецпостанову, за якою вилучені в Ощадбанку валюту та золото зберігатимуть у країні до кінця розслідування

Новини

УНІАН

Уряд Угорщини ухвалив спеціальну постанову після затримання $40 млн і €35 млн готівкою та дев’яти золотих зливків по 1 кг Ощадбанку. Національна податкова і митна служба країни зберігатиме їх, поки не завершиться розслідування.

Постанову вже опублікували в офіційній газеті уряду.

У документі йдеться, що під час затримання автівок Ощадбанку не вдалося встановити походження коштів, кінцевий пункт призначення, мету транспортування та правові підстави для перевезення таких активів територією країни.

Там також заявили, що спосіб транспортування грошей і золота не відповідав звичній міжнародній практиці. Угорська влада вважає, що обставини перевезення можуть становити ризики для національної безпеки.

Уряд наголошує, що слідство має встановити походження активів, мету їх транспортування та можливі зв’язки перевізників із кримінальними або іншими організаціями.

Постанова передбачає, що розслідування триватиме до 60 днів з моменту набуття документом чинності. На цей період вилучені кошти та золоті зливки залишатимуться під контролем угорських органів влади.

Викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

Уночі 6 березня Ощадбанк повідомив, що сімох його інкасаторів затримали в Угорщині. У двох інкасаторських машинах було $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Вони прямували регулярним маршрутом між Україною та Австрією.

«Європейська правда» з посиланням на джерело стверджувала, що Угорщина сховала викрадені авто Ощадбанку на території Антитерористичного центру. Це силова структура, яка підпорядковується МВС Угорщини. У 2025 році цей же центр депортував українського дипломата, якого запідозрили у шпигунстві.

Угорщина заявила, що затримала українських інкасаторів за підозрою у відмиванні грошей. Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, заявив, що «постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії».

В Ощадбанку у відповідь пояснили, що з початку повномасштабного вторгнення всі перевезення валюти та банківських металів відбуваються тільки наземним шляхом. Такі рейси інкасаторські машини Ощадбанку виконують щотижня і мають ліцензію на міжнародні перевезення від Держслужби з безпеки на транспорті.

Усі затримані в Угорщині інкасатори мають великий досвід роботи — від 3 до 21 року. Цінності в автівках належать державному банку і перевозилися з Австрії, щоб поповнити готівковий ринок України.

Згодом Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля Ощадбанку.

Увечері 6 березня всіх сімох інкасаторів депортували, вони повернулись в Україну. Автівки Ощадбанку досі залишаються в Угорщині.