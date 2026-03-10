Spiegel: Іран вдарив балістикою по німецькій військовій базі в Йорданії

Новини

Німецький польовий табір у йорданському Аль-Азраку в ніч на понеділок атакували балістичними ракетами з Ірану.

Про це пише Spiegel.

За інформацією видання, під удар потрапила й німецька частина авіабази ВПС Йорданії, де також розміщені підрозділи ВПС США. Повідомляється, що під час влучання було пошкоджено будівлю для проживання німецького контингенту.

Оскільки на момент атаки німецькі військові перебували в укриттях, постраждалих немає. Поки що незрозуміло, чи ракети впали безпосередньо на базу, чи на територію військового об’єкта потрапили уламки ракет, які раніше збила протиповітряна оборона.

Бундесвер уже кілька років постійно дислокується в Аль-Азраку. Звідти німецькі ВПС підтримують міжнародну антитерористичну коаліцію, використовуючи літаки-заправники. Через ескалацію ситуації на Близькому Сході Бундесвер раніше скоротив персонал на базі — до цього там перебувала трохи понад сотню військових.

Оскільки табір захищає американська система ППО, Аль-Азрак раніше вважали відносно безпечним місцем. Наразі Бундесвер тримає на базі два літаки A400M у стані готовності, щоб у разі евакуаційної операції швидко відреагувати.

Наскільки серйозні пошкодження — поки що невідомо. Речник Оперативного командування Бундесверу лише підтвердив у коментарі Spiegel, що вночі сталася атака, а інцидент зараз розслідують.

Що відбувається на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. У перший день атак Іран запустив загалом 541 безпілотник.

5 березня Іран вперше атакував Азербайджан — один безпілотник упав на будівлю термінала аеропорту «Нахічевань». Були постраждалі. Також балістичну ракету, випущену з Ірану, збили над територією Туреччини.