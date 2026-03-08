Українській парабіатлоністці Олександрі Кононовій зробили зауваження на Паралімпіаді — через сережки Stop War
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Національний паралімпійський комітет України
Українська парабіатлоністка Олександра Кононова отримала зауваження від Міжнародного паралімпійського комітету, бо надягла на гонку сережки з написом Stop War.
Про це спортсменка розповіла «Суспільне спорт».
Кононова здобула дві медалі у перші два дні змагань: золото у парабіатлонному спринті стоячи та бронзу в індивідуальній гонці.
У сережках Stop War вона змагалась 7 березня — у перший день змагань. Після спринту представник МПК зробив їй зауваження — вказав, що такий напис не дозволений за регламентом. Спортсменка каже, що почувається комфортно, бо була готова до цього.
Наступного дня Кононова вийшла в сережках у вигляді слова Love у кольорах українського прапора. Проте отримала попередження за попередній день.
- Раніше Міжнародний паралімпійський комітет заборонив українським спортсменам використовувати парадну форму з зображенням глобалізованої мапи України. Там заявили, що форма «політична».
- На Олімпійських іграх у Мілані Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича через «шолом памʼяті». Також фристайлістка Катерина Коцар не змогла виступити в шоломі з написом Be brave like Ukrainian, а шорт-трекіст Олег Гандей — у шоломі з цитатою української письменниці Ліни Костенко «Там, де героїзм, там немає остаточної поразки».