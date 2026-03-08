Новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що перша група українських військових експертів прибуде на Близький Схід наступного тижня.

Про це пише Інтерфакс-Україна з пресконференції Зеленського з премʼєр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві.

Експерти їдуть одразу із засобами для допомоги. В обмін на це Україна хоче отримати ті ресурси, яких їй бракує.

США попросили Україну допомогти у захисті від іранських «шахедів» на Близькому Сході 5 березня. Тоді ж Зеленський сказав, що Україна хоче «тихенько» помінятись з країнами регіону: отримати ракети для Patriot в обмін на дрони-перехоплювачі.

Що відбувається на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. У перший день атак Іран запустив загалом 541 безпілотник.

5 березня Іран вперше атакував Азербайджан — один безпілотник упав на будівлю термінала аеропорту «Нахічевань». Були постраждалі. Також балістичну ракету, випущену з Ірану, збили над територією Туреччини.