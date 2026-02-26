Reuters: США вчетверте відклали санкції проти «Лукойлу». Причина

Новини

diaper / Flikr

США вчетверте відклали санкції проти міжнародних активів російського нафтового гіганта «Лукойл». На цей раз дату перенесли з 28 лютого на 1 квітня. Це пояснюють необхідністю часу, щоб укласти угоди про продаж.

Про це пише Reuters з посиланням на чотири джерела, знайомі з переговорами, а також на документ Управління США з контролю за іноземними активами, з яким ознайомились журналісти.

За словами трьох джерел, на останніх раундах тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією порушували питання американських санкції проти «Лукойлу» та найбільшого російського виробника нафти, державної компанії «Роснафта».

За словами одного з джерел, будь-яка угода з «Лукойлом» вимагає, щоб усі кошти від продажу надійшли на заморожений рахунок під американською юрисдикцією.

7 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка повідомила йому, що спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв запропонував Білому дому економічну угоду вартістю $12 трильйонів доларів. Одне джерело сказало, що ця пропозиція включає активи «Лукойлу», що може ще більше ускладнити продаж.

Санкції США проти «Лукойлу»

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти» та їхніх дочірніх компаній 23 жовтня. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

У листопаді Болгарія заявила, що готує закон, який дозволить конфіскувати російський НПЗ «Лукойл Нафтохім Бургас» — найбільший нафтопереробний завод на Балканах, який забезпечує приблизно 80% палива Болгарії, а потім продати його новому власнику.

Водночас компанія «Лукойл» заявила, що її закордонні активи планує викупити швейцарська компанія Gunvor. Але Gunvor відмовилася від купівлі закордонних активів «Лукойлу» після того, як США пригрозили, що не дадуть компанії ліцензії на діяльність і прибуток.

Наразі вже кілька компаній підписали угоди з «Лукойлом». Це, зокрема, американська приватна інвестиційна компанія Carlyle Group, саудівська Midad Energy та американський мільярдер Тодд Боелі.

4 грудня США також відтермінували санкції проти 2 000 заправок «Лукойлу», які розташовані за межами РФ — до 29 квітня. Це теж пояснили необхідністю часу, щоб укласти угоди про продаж.