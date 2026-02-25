WSJ: Гейтс вибачився за звʼязки з Епштейном і розповів про зустрічі з ним

Новини

Американський мільярдер Білл Гейтс перепросив співробітників Фонду Гейтсів за свої зв’язки із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Він визнав, що припустився помилок, які кинули тінь на благодійну організацію, але наполягає, що не брав участі у злочинах Епштейна.

Про це він сказав на зустрічі з колективом 24 лютого, запис якої отримали журналісти The Wall Street Journal.

На цій зустрічі він розповів, що почав зустрічатися з Епштейном у 2011 році — через кілька років після того, як у 2008-му Епштейн визнав провину у схилянні неповнолітньої до проституції. Гейтс сказав, що знав про «якеcь 18-місячне обмеження» на пересування Епштейна, але належним чином не перевірив його минуле. Він продовжував зустрічі навіть після того, як його тодішня дружина Мелінда Френч Гейтс висловила занепокоєння у 2013 році.

Гейтс повідомив, що зустрічався з Епштейном до 2014 року, літав із ним приватним літаком і проводив час у Німеччині, Франції, Нью-Йорку та Вашингтоні. Мільярдер запевняє, що ніколи не залишався на ніч і не був на острові Епштейна.

За словами Гейтса, Епштейн розповідав про свої «близькі стосунки» з багатьма мільярдерами, зокрема з Волл-стріт, і заявляв, що може допомогти зі збором коштів на такі напрями, як глобальна охорона здоров’я.

Гейтс сказав, що присутність інших впливових людей на цих зустрічах «полегшувала відчуття, ніби це нормалізована ситуація». Він визнав, що його зв’язок із Епштейном також допоміг тому покращити власну репутацію.

Гейтс також відреагував на фотографії з нещодавно оприлюднених матеріалів у справі Епштейна, на яких він зображений з жінками із заретушованими обличчями. Він розповів, що вони були зроблені на прохання Епштейна разом з його помічницями після зустрічей.

United States Department of Justice

Під час зустрічі Гейтс також розповів про особисте життя: «У мене були романи — один з російською гравчинею у бридж, з якою я познайомився на турнірах, й один з російською фізикинею-ядерницею, з якою я познайомився через бізнес».

Гейтс зазначив, що його науковий радник Борис Ніколіч, який був близький і до нього, і до Епштейна, знав про ці романи та повідомив про них Епштейну. Раніше WSJ писав, що Епштейн втручався в переговори про звільнення Ніколіча з офісу Гейтса і натякав на позашлюбні звʼязки Гейтса під час укладення угоди. У 2023 році WSJ писав, що Епштейн, імовірно, використовував знання про роман Гейтса з російською гравчинею в бридж для тиску на нього.

Як пишуть журналісти, у листі від 4 липня 2013 року до Ніколіча Епштейн написав: «Білл ризикує з найбагатшої людини перетворитися на найбільшого лицеміра, Мелінда — на посміховисько, обіцянки пожертв зникнуть унаслідок цього». Далі він назвав двох жінок, з якими Гейтс мав романи, зазначивши, що вони «ризикують стати сенсаціями за одну ніч».

Гейтс сказав під час зустрічі, що 2014 рік був останнім, коли він бачився з Епштейном, хоча залишалися деякі «побічні питання», які той порушував. «Після цього він продовжував писати мені електронні листи, — сказав Гейтс, — але я не відповідав».

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

У листопаді стало відомо, що серед документів Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого, там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.

19 грудня Мінʼюст США поширив першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, є багато світлин відомих людей. Менше ніж через добу після публікації із сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з Епштейном. Серед них — фото з Трампом.

Новий масив документів Мін’юст США опублікував 30 січня. У них знайшли інформацію про те, що у засновника Microsoft Білла Гейтса знайшли інфекцію, що передається статевим шляхом, після спілкування з «російськими дівчатами», а Епштейн допомагав йому придбати ліки.