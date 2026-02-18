Ексмер Одеси Труханов стверджує, що він отримав документи, які доводять — у нього немає громадянства Росії

Новини

Геннадій Труханов / Telegram

Колишній мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що отримав офіційні документи з російського реєстру, в яких зазначено, що в нього немає російського громадянства.

Відео і допис про це Труханов опублікував у себе в соцмережах.

Він стверджує, що за чотири місяці, відтоді як президент Володимир Зеленський позбавив його громадянства, не отримав відповідей від українських органів державної влади. Тому його адвокати звернулись до держав, які мають дипломатичні відносини з Росією, аби зробити офіційний запит в російські реєстри. 30 грудня він отримав відповідь, що не має громадянства РФ.

Труханов звернувся до Комісії при президентові України з питань громадянства з проханням переглянути рішення і доповісти Зеленському, що в нього немає громадянства РФ.

Що передувало

14 жовтня тоді ще меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України, бо СБУ встановила, що він є громадянином РФ і має чинний російський закордонний паспорт. За інформацією СБУ, у грудні 2015 року він отримав російський закордонний паспорт.

Спецслужба каже, що у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів — суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорта. Тоді ж суд зазначив, що людина не втрачає російського громадянства, навіть коли скасовує або відмовляється від цього документа, якщо його отримали на законних підставах.

Виконувачем обовʼязків мера Одеси призначили секретаря Одеської міськради Ігоря Коваля. Також у місті створили міську військову адміністрацію, яку очолив колишній голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

15 жовтня російське медіа The Insider написало, що СБУ опублікувало підробку російського паспорта Труханова. Журналісти стверджують, що Геннадій Труханов мав два російські паспорти:

перший починається з номера 4604. Його видали 15 квітня 2003 року, потім його втратили;

другий починається з номера 4611. Його видали 24 березня 2012 року замість втраченого. У заяві на видачу цього паспорта, який є у розпорядженні The Insider, є примітка «у звʼязку з досягненням 45-річного віку».

При цьому Труханов заперечує, що колись мав російське громадянство.