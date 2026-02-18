Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ 2023 року провалився, бо Зеленський не виділив потрібних ресурсів
- Світлана Кравченко
Getty Images / «Бабель»
Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України в Британії Валерій Залужний заявив, що український контрнаступ 2023 року, план якого він розробив за підтримки партнерів з НАТО, провалився, оскільки президент Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили необхідних ресурсів.
Про це він розповів в інтервʼю Associated Press.
Медіа пише, що початковий задум передбачав концентрацію достатньої кількості сил в «єдиний кулак» для звільнення частково окупованої Запорізької області, де розташована стратегічно важлива атомна електростанція.
Наступним кроком мало бути просування військ на південь, до Азовського моря. Це мало б перерізати сухопутний коридор, який російська армія використовувала для поповнення запасів Криму. За словами Залужного, успіх вимагав значного, концентрованого нарощування сил і тактичної несподіванки.
Натомість, за словами ексголовкома, сили були розпорошені по широкій лінії фронту, і це послабило їхній ударний потенціал.
Двоє західних чиновників з питань оборони, які говорили на умовах анонімності, підтвердили AP, що перебіг операції справді відхилився від початкового плану.
- Залужний був головкомом ЗСУ з 2021 по 2024 рік. У лютому 2024 року його звільнили з посади, а новим головкомом призначили Олександра Сирського.
- У березні того ж року президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Свої обовʼязки як посол він офіційно почав виконувати 11 липня.