ВАКС відправив під варту ексміністра енергетики Галущенка

Новини

«Суспільне»

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку.

Про це стало відомо з трансляції «Суспільного».

ВАКС відправив ексміністра енергетики Германа Галущенка під варту на 60 днів від дня затримання — до 15 квітня. Як альтернативу суд визначив заставу у 200 мільйонів гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для підозрюваного арешт і 425 мільйонів гривень застави. Прокурори заявили, що пізніше вирішать, чи подаватимуть апеляцію.

У разі внесення застави Галущенко буде зобовʼязаний:

здати закордонний паспорт;

носити електронний браслет

не полишати Київа та Київську область;

повідомляти про зміну місця проживання;

не спілкуватись із Міндічем, Цукерманом, Миронюком, Басовим та іншими підозрюваними у справі «Мідас».

Галущенко заявив, що не збиратиме 200 мільйонів гривень на заставу, а «збиратиме на адвокатів», щоб подати апеляцію.