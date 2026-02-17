ВАКС відправив під варту ексміністра енергетики Галущенка
- Автор:
- Олександр Булін
2026-02-17
-
«Суспільне»
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку.
Про це стало відомо з трансляції «Суспільного».
ВАКС відправив ексміністра енергетики Германа Галущенка під варту на 60 днів від дня затримання — до 15 квітня. Як альтернативу суд визначив заставу у 200 мільйонів гривень.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для підозрюваного арешт і 425 мільйонів гривень застави. Прокурори заявили, що пізніше вирішать, чи подаватимуть апеляцію.
У разі внесення застави Галущенко буде зобовʼязаний:
- здати закордонний паспорт;
- носити електронний браслет
- не полишати Київа та Київську область;
- повідомляти про зміну місця проживання;
- не спілкуватись із Міндічем, Цукерманом, Миронюком, Басовим та іншими підозрюваними у справі «Мідас».
Галущенко заявив, що не збиратиме 200 мільйонів гривень на заставу, а «збиратиме на адвокатів», щоб подати апеляцію.
- Галущенко очолював Міненерго у 2021—2025 роках, а потім став міністром юстиції.
- У листопаді 2025 року НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики. За даними бюро, контрагентів «Енергоатому» змушували платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника.
- З опублікованих НАБУ плівок зʼясувалось, що Галущенко — один з фігурантів справи, правоохоронці провели в нього обшуки. Згодом через скандал його звільнили з посади міністра юстиції.
- 15 лютого Галущенка затримали під час спроби виїхати за кордон.