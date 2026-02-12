Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи після дискваліфікації з Олімпіади

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи.

Про це йдеться в указі президента від 12 лютого.

Орден український спортсмен отримав «за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей».

Владислав Гераскевич планував вийти на старт першого заїзду цьогорічних Олімпійських ігор у «шоломі памʼяті» із зображенням українських спортсменів, які загинули через російську агресію. Проте Міжнародний олімпійський комітет не дозволив цього — там заявили, що це порушує заборону політичної, расової чи релігійної пропаганди.

Водночас Гераскевич заявляв, що кататиметься в цьому шоломі й надалі — і на тренуваннях, і на змаганнях. Він зазначив, що не вважає «шолом памʼяті» порушенням правил МОК.

Натомість МОК запропонував йому носити замість шолома чорну повʼязку на голові, але спортсмен відмовився. Зрештою українського скелетоніста дискваліфікували.

Міністр спорту України Матвій Бідний заявив, що Україна оскаржуватиме дискваліфікацію Гераскевича «у правовому полі». Він підтримав спортсмена, заявивши, що той «вчинив гідно».

Також Владислава Гераскевича підтримав президент Володимир Зеленський. Він нагадав, що Росія багато разів порушувала олімпійські принципи та розпочинала війни. Зеленський подякував атлету за чітку позицію.