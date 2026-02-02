У Британії за рік подвоїлась кількість прольотів дронів біля військових баз
Олександр Булін
У 2025 році подвоїлася кількість інцидентів з безпілотниками, що зʼявлялися над військовими базами у Великій Британії. Зареєстрували 266 таких інцидентів проти 126 у 2024 році.
Про це пише Reuters.
Міністр оборони Джон Гіллі заявив, що військовим нададуть нові повноваження щодо знищення дронів поблизу військових баз — раніше це вимагало участі поліції. Нові повноваження також означатимуть, що військові зможуть знищувати наземні та морські дрони.
- У вересні в Європі почали фіксувати порушення повітряного простору дронами та літаками. Зокрема, російські безпілотники залітали до Польщі та Румунії, їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Дрони також фіксували в Норвегії, біля бази ВМС у Швеції та військових обʼєктів у Данії.
- Під час візиту президента Володимира Зеленського до Ірландії 1 грудня чотири безпілотники військового типу порушили заборону на польоти в районі Дублінського аеропорту. Саме тоді борт президента України мав заходити на посадку.