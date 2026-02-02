У Британії за рік подвоїлась кількість прольотів дронів біля військових баз

Новини

У 2025 році подвоїлася кількість інцидентів з безпілотниками, що зʼявлялися над військовими базами у Великій Британії. Зареєстрували 266 таких інцидентів проти 126 у 2024 році.

Про це пише Reuters.

Міністр оборони Джон Гіллі заявив, що військовим нададуть нові повноваження щодо знищення дронів поблизу військових баз — раніше це вимагало участі поліції. Нові повноваження також означатимуть, що військові зможуть знищувати наземні та морські дрони.