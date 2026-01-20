Лукашенко підписав документ про приєднання Білорусі до «Ради миру» Трампа

Новини

Getty Images / «Бабель»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підписав документ про приєднання країни до «Ради миру», яку запропонував створити президент США Дональд Трамп.

Про це Лукашенко сказав в коментарі білоруським медіа.

За його словами, це відбулося відповідно до процедури, викладеної в листі Трампа.

«Я підписав відповідне звернення до США, що ми готові прийняти їхню пропозицію і стати засновниками цієї Ради», — заявив Лукашенко.

«Рада миру» Дональда Трампа: що відомо

30 вересня 2025 року у Вашингтоні представили новий мирний план з 20 пунктів, який передбачає завершення війни у секторі Гази. Він передбачає, зокрема, створення «Ради миру» з президентом США та колишнім премʼєр-міністром Британії Тоні Блером, амністію для ХАМАС і статус «дерадикалізованої зони, що не становитиме загрози для своїх сусідів» для Гази.

Трамп уже запросив до участі в «Раді миру» низку світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо «Ради миру» для Гази не узгоджували з Ізраїлем.

19 січня повідомлялося, що Трамп запросив Путіна до «Ради миру». У Кремлі заявили, що вивчають отриману пропозицію. Того ж дня Трамп запросив і Лукашенка.

Ізраїльське медіа Haaretz із посиланням на джерело серед дипломатів писало, що Україна теж отримала запрошення долучитись до Ради.

Водночас Норвегія та Франція відмовилися від приєднання до «Ради миру». У МЗС Норвегії заявили, що більшість європейських держав не можуть бути частиною структури, яка «ставить під сумнів роль НАТО та чинне міжнародне право».

Financial Times із посиланням на джерела повідомляло, що у США є пропозиція розширити мандат «Ради миру» на інші гарячі точки, зокрема Україну та Венесуелу. Одне джерело сказало, що адміністрація Трампа розглядає «Раду миру» як своєрідну заміну ООН, щоб вирішувати конфлікти у світі.

Створення окремої «Ради миру» для російсько-української війни є частиною 20-пунктної мирної угоди, над якою зараз працюють Україна, США та європейські партнери.