США запросили Путіна до «Ради миру» щодо сектора Гази
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Президент США Дональд Трамп запросив Путіна до «Ради миру» щодо сектора Гази. У Кремлі вивчають отриману пропозицію.
Про це російським пропагандистським медіа заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
Ізраїльське медіа Haaretz з посиланням на джерело серед дипломатів пише, що Україна також отримала запрошення долучитись до Ради.
Раніше Financial Times із посиланням на джерела писало, що у США є пропозиція розширити мандат «Ради миру» на інші гарячі точки, зокрема Україну та Венесуелу. Одне джерело сказало, що адміністрація Трампа розглядає «Раду миру» як своєрідну заміну ООН, щоб вирішувати конфлікти у світі.
Створення окремої «Ради миру» для російсько-української війни є частиною 20-пунктної мирної угоди, над якою зараз працюють Україна, США та європейські партнери.
- 30 вересня 2025 року у Вашингтоні представили новий мирний план з 20 пунктів, який передбачає завершення війни у секторі Гази. Він передбачає, зокрема, створення «Ради миру» з президентом США та колишнім премʼєр-міністром Британії Тоні Блером, амністію для ХАМАС та статус «дерадикалізованої зони, що не становитиме загрози для своїх сусідів» для Гази.
- Трамп уже запросив до участі в «Раді миру» низку світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо «Ради миру» для Гази не узгоджували з Ізраїлем.