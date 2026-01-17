З лютого США запровадять мита для Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Британії, Нідерландів і Фінляндії. Все через Гренландію

Новини

The White House / X

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять мита на товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Британії, Нідерландів і Фінляндії через Гренландію.

Про це він написав у своїй соціальній мережі Thuth Social.

За словами Трампа, з 1 лютого 2026 року США стягуватимуть 10% мито на всі товари, що надходитимуть із цих країн. З 1 червня 2026 року мито, за його словами, підвищать до 25%. Обмеження діятимуть до досягнення угоди про «повну та абсолютну купівлю Гренландії».

Трамп сказав, що протягом багатьох років Сполучені Штати фінансово підтримували Данію, країни ЄС та інших партнерів, не стягуючи тарифів чи інших форм компенсації. Тепер, за його словами, настав час Данії «віддячити».

Він також заявив, що Китай і Росія зацікавлені в Гренландії, а Данія нібито нездатна гарантувати безпеку острова. Трамп стверджує, що нині на Гренландії є лише «дві собачі упряжки для захисту території», тому лише США можуть убезпечити острів.

Окремо Трамп сказав, що Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія вирушили до Гренландії «з невідомою метою». Він назвав це небезпечною ситуацією для глобальної безпеки.

Трамп також знову заявив, що Сполучені Штати намагаються придбати Гренландію понад 150 років, але Данія щоразу відмовляється. За його словами, зараз потреба в купівлі острова зросла через розвиток сучасних систем озброєння та безпеки, зокрема проєкту «Золотий купол», на який, за його твердженням, витрачають сотні мільярдів доларів.

Наприкінці він наголосив, що США відкриті до переговорів із Данією та іншими країнами, яких стосується його заява.

Гренландія і США

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над найбільшим островом у світі Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. А згодом знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

У відповідь прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США «припинити погрози». Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборонуострова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Опитування свідчать, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США. У листопаді МЗС Данії заявило, що запустило «нічну варту», аби відстежувати заяви та дії Дональда Трампа, поки Копенгаген спить.

Reuters 8 січня писало, що адміністрація Трампа обговорює можливість платити гренландцям від $10 000 до $100 000, щоб вони захотіли приєднатися до США. Вже 13 січня конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт, який передбачає анексію Гренландії та надання їй статусу 51-го штату США

Президент США Дональд Трамп 16 січня заявив, що може запровадити торговельні тарифи проти країн, які не погодяться з ідеєю американського контролю над Гренландією. Перед цим 15 січня військовослужбовці Франції та Німеччини вирушили до Гренландії для участі в навчаннях, організованих Данією разом з іншими партнерами по ЄС.