Трамп пригрозив тарифами країнам, які не підтримають контроль США над Гренландією

The White House / X

Президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити торговельні тарифи проти країн, які не погодяться з ідеєю американського контролю над Гренландією.

Про це повідомляє AP.

За його словами, острів потрібен Сполученим Штатам «з міркувань національної безпеки».

Трамп сказав, що раніше вже погрожував європейським країнам тарифами, наприклад, на фармацевтичну продукцію, і додав, що «може зробити те саме і в справі Гренландії».

Гренландія і США

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над найбільшим островом у світі Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. А згодом знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

У відповідь прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США «припинити погрози». Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Опитування свідчать, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США.

У листопаді МЗС Данії заявило, що запустило «нічну варту», аби відстежувати заяви та дії Дональда Трампа, поки Копенгаген спить.

Reuters 8 січня писало, що адміністрація Трампа обговорює можливість платити гренландцям від $10 000 до $100 000, щоб вони захотіли приєднатися до США.

13 січня конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт, який передбачає анексію Гренландії та надання їй статусу 51-го штату США.