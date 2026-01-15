Франція та Німеччина відправили своїх військових до Гренландії

Новини

The Wall Street Journal

Військовослужбовці Франції та Німеччини вирушили до Гренландії для участі в навчаннях, організованих Данією разом з іншими європейськими партнерами.

Про це повідомили президент Франції Емманюель Макрон і Бундесвер.

Про відправку німецьких військ стало відомо ще 14 січня. Розвідувальну групу з 13 людей розгорнуть у столиці Нуук, вони перебуватимуть там з 15 по 17 січня.

Перші французькі війська теж вже вирушили в дорогу.

14 січня Данія оголосила, що розгортає додаткові війська і техніку в Гренландії «у зв’язку з навчальною діяльністю».

Під час навчань планують охороняти важливі для суспільства обʼєкти, допомагати владі Гренландії, зокрема поліції, приймати союзні війська, розміщувати бойові літаки в Гренландії та поблизу неї, а також виконувати завдання Військово-морського флоту.

Що відбувається з Гренландією

У грудні 2024 року президент США Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

У відповідь прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США «припинити погрози». Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Опитування свідчать, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США.

У березні 2025 року в Гренландії пройшли парламентські вибори, перемогла правоцентристська партія Demokraatit — вона підтримує незалежність острова.

У листопаді МЗС Данії заявило, що запустило «нічну варту», аби відстежувати заяви та дії Дональда Трампа, поки Копенгаген спить.

Reuters із посиланням на джерела 8 січня писало, що адміністрація Трампа обговорює можливість платити гренландцям від $10 000 до $100 000, щоб вони захотіли приєднатися до США.