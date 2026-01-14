Bloomberg: Ілон Маск надав безкоштовний доступ до Starlink в Ірані, де на тлі протестів вимкнули інтернет

Новини

Компанія американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX скасувала абонентську плату за супутникові послуги Starlink в Ірані на тлі протестів і відсутності інтернету в країні.

Про це пише Bloomberg.

Хоча термінали Starlink заборонені в Ірані, багато з них доставили до країни контрабандою, повідомив Ахмад Амадіан — виконавчий директор американської організації Holistic Resilience, що допомагає іранцям отримати доступ до інтернету. Він розповів, що наразі в Ірані є понад 50 тисяч терміналів.

Директор з цифрових прав правозахисної організації Miaan Group Амір Рішіді підтвердив, що іранці можуть безкоштовно користуватися супутниковими послугами Starlink. SpaceX не відповіла на запит про коментар.

Тим часом іранські військові намагаються глушити супутниковий сервіс і переслідують його користувачів.

Раніше президент США Дональд Трамп казав, що поговорить з Ілоном Маском на тлі відключення інтернету в Ірані.

«Ми можемо поговорити з Ілоном, бо, як ви знаєте, він дуже добре розуміється на таких речах. У нього дуже хороша компанія, тож ми можемо поговорити з Ілоном Маском», — заявив Трамп журналістам в ефірі Air Force One 11 січня.

Протести в Ірані

З 28 грудня в Ірані тривають масові протести, які почалися через економічну політику — минулого року іранський ріал втратив половину вартості проти долара, а інфляція у грудні перевищила 40%. Згодом демонстрації поширилися на університети й провінційні міста та набули відкрито антиурядового характеру.

Точна кількість загиблих унаслідок протестів невідома. Американське інформаційне агентство Human Rights Activist News Agency повідомляє, що станом на 13 січня відомо про загибель 2 403 протестувальників, зокрема 12 дітей. Також серед загиблих — девʼять цивільних, які не брали участі в протестах, і 147 співробітників сил безпеки та прихильників уряду.

Ці протести стали найбільшими з часів масових акцій 2022 року, причиною яких стала смерть 22-річної Махси Аміні — її затримали нібито за неправильне носіння хіджаба, а згодом знайшли мертвою.

За даними The Times, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї вже підготував запасний план на випадок падіння режиму — це план втечі. Співрозмовник медіа заявив, що Москва розглядається як єдиний реальний варіант притулку для Хаменеї.

12 січня два американські чиновники повідомили CNN, що президент США Дональд Трамп розглядає варіант військового втручання в Іран після протестів у країні. Трамп неодноразово натякав, що США можуть втрутитися.

Після цього президент США оголосив, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Іраном, зіткнеться з тарифною ставкою у 25% на будь-яку торгівлю зі Сполученими Штатами.