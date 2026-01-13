У США підготували законопроєкт із пропозицією анексувати Гренландію

Новини

Конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт, який передбачає анексію Гренландії та надання їй статусу 51-го штату США.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті конгресмена.

За словами Файна, цей законодавчий акт спрямований на забезпечення «стратегічних інтересів національної безпеки США в Арктиці та протидію зростанню загроз з боку Китаю та Росії».

Конгресмен зазначив, що Гренландія є «життєво важливим активом національної безпеки», а не «віддаленим форпостом, який США можуть собі дозволити ігнорувати».

«Той, хто контролює Гренландію, контролює ключові арктичні судноплавні шляхи та архітектуру безпеки, що захищає Сполучені Штати. Америка не може залишити це майбутнє в руках режимів, які зневажають наші цінності та прагнуть підірвати нашу безпеку», — йдеться в повідомленні Файна.

Запропонований документ уповноважує президента США Дональда Трампа «вжити будь-яких заходів» для анексії або придбання Гренландії.

Також законопроєкт вимагає від президента подати Конгресу пропозиції змін до федерального законодавства, необхідних для остаточного визнання Гренландії 51-м штатом США.

Що передувало

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

У відповідь прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США «припинити погрози». Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Опитування свідчать, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США.

У березні 2025 року в Гренландії пройшли парламентські вибори, перемогла правоцентристська партія Demokraatit — вона підтримує незалежність острова.

У листопаді МЗС Данії заявило, що запустило «нічну варту», аби відстежувати заяви та дії Дональда Трампа, поки Копенгаген спить.

Reuters із посиланням на джерела 8 січня писало, що адміністрація Трампа обговорює можливість платити гренландцям від $10 000 до $100 000, щоб вони захотіли приєднатися до США.