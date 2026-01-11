Відставка Малюка, атака «Орєшніком» по Львівщині та блекаути в кількох регіонах. Головне за тиждень

Новини

Цього тижня голова СБУ Василь Малюк подав у відставку, росіяни вдарили по Львівщині балістичною ракетою проміжного радіуса дії «Орєшнік», а також спричинили блекаути в Києві, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Відставка Малюка

5 січня голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що залишає свою посаду. За його словами, він залишиться в системі СБУ, аби «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня». Раніше джерело в Офісі президента повідомило «Бабелю», що президент Володимир Зеленський хоче, щоб Малюк зосередився безпосередньо на бойових операціях.

Тимчасовим виконувачем обовʼязків голови СБУ став Євген Хмара — начальник центру спецоперацій «А». Президент Зеленський обговорив із Хмарою масштабування досвіду українських спецпризначенців та майбутні операції.

США затримали три танкери з венесуельською нафтою

7 січня США захопили російський нафтовий танкер Marinera (раніше — Bella 1), повʼязаний з Венесуелою, який переслідували два тижні. Того ж дня американці затримали танкер Sophia в Карибському морі. Джерела Reuters кажуть, що цей танкер вийшов із венесуельських вод на початку січня в складі флоту суден, що таємно перевозили венесуельську нафту до Китаю. Українська розвідка писала, що танкери цього флоту перевозили й російську нафту.

9 січня США затримали танкер Olina, що раніше мав назву Minerva M. Він ходить під прапором Східного Тимору.

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що на танкері Marinera перебували російські громадяни, а 24 грудня воно отримало право ходити під російським прапором. Посол України в США Ольга Стефанішина повідомила, що на ньому 17 громадян України.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт розповіла, що Сполучені Штати ведуть слідство проти екіпажу затриманого танкера Marinera. Їм інкримінують порушення американських санкцій проти венесуельскої нафти, і якщо буде необхідно — доставлять у США.

9 cічня МЗС РФ заявило, що президент США Дональд Трамп вирішив відпустити двох росіян з екіпажу танкера Marinera.

Блекаут на Дніпропетровщині й Запоріжжі

Ввечері 7 січня через російську атаку стався масовий блекаут у Дніпропетровській і Запорізькій областях. На підконтрольній Україні частині Запорізької області електроенергію повернули за сім годин: її не було з 22:00 до 05:00.

На Дніпропетровщині 8 січня повністю повернули тепло і воду, окрім частини Кривого Рогу. У ніч проти 10 січня енергообʼєкти області знову потрапили під обстріл. На вечір 11 січня ремонтники повернули світло більшості жителів області, регіон поступово переходить на стабілізаційні графіки. Водночас на лівому березі Дніпра та в Дніпровському районі тривають ремонтні роботи.

Масована атака і блекаут у Києві

У ніч проти 9 січня, російська армія атакувала обʼєкти критичної інфраструктури України. Окупанти запустили 242 ударних БпЛА і 36 ракет морського й наземного базування.

Основним напрямком удару стала Київщина. У столиці ввели екстрені відключення по всьому місту. За словами премʼєрки Юлії Свириденко, росіяни цілеспрямовано атакували районні котельні. Як наслідок, половина багатоквартирних будинків Києва (майже 6 тисяч) залишились без тепла, також у місті були перебої з водопостачанням.

Наступного дня в столиці зупинили роботу системи водо- й теплопостачання. На обох берегах Києва зупинили роботу електротранспорту, міська влада запустила дублюючі автобуси. Також були перебої з роботою метро.

На 14:00 11 січня віцепремʼєр-міністр Олексій Кулеба заявив, що в Києві повернули опалення для 85% багатоповерхівок. За його словами, усі котельні працюють, фахівці перезапускають системи та видаляють повітря з труб, щоб тепло рівномірно надходило до квартир. У ДТЕК повідомили, що на Київщині енергетики повернули світло для 370 тисяч домівок. Без світла досі залишаються 30 тисяч мешканців Броварського, Бучанського та Фастівського районів. Там продовжують діяти екстрені відключення.

Атака «Орєшніком» по Львівщині

Під час атаки в ніч проти 9 січня росіяни вдарили балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» по Львівській області. Армія РФ запустила її з полігона «Капустин Яр» Астраханської області.

Ця ракета може нести ядерний заряд, оснащена шістьма боєголовками, кожна з яких може нести суббоєприпаси. Минулого разу росіяни атакували «Орєшніком» завод «Південмаш» у Дніпрі 21 листопада 2024 року.

Пізніше СБУ показала уламки ракети. Серед знайдених фрагментів — блоки наведення і стабілізації, частини двигуна, механізми орієнтації та сопла ракети. У СБУ пояснили, що ці елементи фактично є ключовими компонентами ракетного комплексу.

У спецслужбі зазначили, що ракетою вдарили по цивільній інфраструктурі поблизу кордону з Польщею. Слідство вважає, що Кремль свідомо намагався пошкодити об’єкти життєзабезпечення регіону під час різкого похолодання, і кваліфікує удар як воєнний злочин.