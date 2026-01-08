Reuters: США хочуть платити гренландцям $10—100 тисяч, щоб вони приєдналися до Америки

Новини

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює ідею прямих виплат жителям Гренландії, щоб переконати їх вийти зі складу Данії та приєднатися до США.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, у Вашингтоні говорять про суми від $10 000 до $100 000 на людину. Якщо платити по максимуму, це обійдеться США майже в $6 мільярдів.

Ідея з грошима — лише один із варіантів. У Білому домі також обговорюють дипломатичні угоди та не виключають варіанту застосування сили, хоча офіційно кажуть, що віддають перевагу мирному шляху.

Один зі співрозмовників Reuters стверджує, що внутрішні дискусії щодо одноразових виплат не є чимось новим. Однак, за його словами, останніми днями вони стали серйознішими.

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Вже в грудні голова парламентського комітету з оборони Данії Расмус Ярлов висміяв заяви Трампа про купівлю Гренландії. Він заявив, що Данія стрімко зростає, тоді як США мають борги, тож скоро Данія зможе купити штати США, а він сам завжди захоплювався американськими Гаваями та Нью-Гемпширом.