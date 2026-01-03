Трамп заявив, що президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину затримали і вивезли з країни

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали і вивезли з країни.

Про це він написав у Truth Social.

За словами лідера США, його країна «успішно провела масштабну операцію проти Венесуели та її лідера».

Він зазначив, що операцію провели спільно з правоохоронними органами США.

Трамп також анонсував пресконференцію в «Мар-а-Лаго». Вона відбудеться о 18:00 за київським часом.

Пізніше сенатор від штату Юта Майк Лі повідомив, що Ніколаса Мадуро судитимуть у США.

Він провів розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, який зазначив, що нічну операцію провели «для захисту та убезпечення персоналу, який виконував ордер на арешт».

У ніч на 3 січня у Каракасі, Венесуела, пролунали щонайменше сім вибухів. За даними медіа, за наказом Дональда Трампа ударів завдали по військових об’єктах країни, включно з авіабазами «Ла-Карлота» та «Фуерте Тіуна», морським портом Ла-Гуайра, будинком міністра оборони та сигнальною антеною «Ель-Волькан». Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни. За оцінками, під атаки потрапило щонайменше 11 об’єктів, включно з будівлею парламенту. CNN писало, що Комітет Сенату США з питань оборони заздалегідь не повідомили про операцію.

Загострення відносин між США і Венесуелою

В останні місяці відносини між Венесуелою і США значно погіршились. Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики. Адміністрація пояснює такі кроки боротьбою з епідемією фентанілу в США — смертність, повʼязана з цим наркотиком, останніми роками значно зросла.

Загалом американці атакували 25 суден у Тихому океані та Карибському морі. У цих атаках загинули щонайменше 95 людей.

У листопаді США оголосили про початок військової операції біля Венесуели під назвою «Південний спис», яка спрямована на «боротьбу з наркотерористами» в Південній Америці. За даними CNN, у регіоні розгорнули понад десяток американських військових кораблів і майже 15 тисяч військовослужбовців.

Більшість американців проти втручання. Опитування CBS News показало, що 70% респондентів не підтримують військові дії США у Венесуелі. Попри це 22 листопада США провели найбільшу демонстрацію сили поблизу кордонів Венесуели: біля її узбережжя з’явилися винищувачі F/A-18E, B-52 і розвідувальний літак.

Адміністрація Трампа 24 листопада також визнала президента Венесуели та його уряд членами іноземної терористичної організації. Це дає США можливість запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики його політичного режиму.

Ніколаса Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських Збройних силах — «Картелем сонць» (Cartel de los Soles). Він займається контрабандою наркотиків до Сполучених Штатів і Європи.

CNN з посиланням на джерела 30 листопада писало, що Мадуро натякнув, що готовий зрештою піти у відставку, однак погодився зробити це не раніше ніж через 18 місяців. Білий дім наполягав на негайному його усуненні.

16 грудня у східній частині Тихого океану США атакували три човни, які, за даними американських військових, перевозили наркотики. Загинули щонайменше вісім людей.