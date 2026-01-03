Новини

Венесуела заявила про військову агресію з боку США та запровадила надзвичайний стан

Юлія Завадська
Влада Венесуели звинуватила Сполучені Штати у «серйозній військовій агресії» проти території та населення країни.

Відповідну заяву опублікував міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіл Пінто.

За словами Пінто, атаки були здійснені по цивільних і військових об’єктах у столиці країни — Каракасі, а також у штатах Міранда, Арагуа та Ла-Гуайра. У заяві йдеться, що дії США є «грубим порушенням Статуту ООН» і загрожують миру та стабільності в Латинській Америці та Карибському регіоні.

Венесуельська влада стверджує, що справжньою метою атаки є встановлення контролю над стратегічними ресурсами країни, зокрема нафтою та мінералами, а також спроба примусової «зміни режиму». Уряд підкреслив, що ці спроби «зазнають поразки», як і раніше.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про запровадження на всій території країни режиму «зовнішнього надзвичайного стану» та наказав реалізувати плани національної оборони. Також він розпорядився розгорнути Командування з комплексної оборони держави та відповідні органи управління у всіх штатах і муніципалітетах.

Пінто заявив, що Венесуела звернеться зі скаргами до Ради Безпеки ООН, Генерального секретаря ООН, а також до регіональних міжнародних організацій, вимагаючи засудження дій США. Влада країни наголосила, що залишає за собою право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Офіційних коментарів з боку уряду США щодо цих звинувачень наразі не було.

Загострення відносин між США і Венесуелою

В останні місяці відносини між Венесуелою і США значно погіршились. Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики. Адміністрація пояснює такі кроки боротьбою з епідемією фентанілу в США — смертність, повʼязана з цим наркотиком, останніми роками значно зросла.

Загалом американці атакували 25 суден у Тихому океані та Карибському морі. У цих атаках загинули щонайменше 95 людей.

У листопаді США оголосили про початок військової операції біля Венесуели під назвою «Південний спис», яка спрямована на «боротьбу з наркотерористами» в Південній Америці. За даними CNN, у регіоні розгорнули понад десяток американських військових кораблів і майже 15 тисяч військовослужбовців.

Більшість американців проти втручання. Опитування CBS News показало, що 70% респондентів не підтримують військові дії США у Венесуелі. Попри це 22 листопада США провели найбільшу демонстрацію сили поблизу кордонів Венесуели: біля її узбережжя з’явилися винищувачі F/A-18E, B-52 і розвідувальний літак.

Адміністрація Трампа 24 листопада також визнала президента Венесуели та його уряд членами іноземної терористичної організації. Це дає США можливість запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики його політичного режиму.

Ніколаса Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських Збройних силах — «Картелем сонць» (Cartel de los Soles). Він займається контрабандою наркотиків до Сполучених Штатів і Європи.

CNN з посиланням на джерела 30 листопада писало, що Мадуро натякнув, що готовий зрештою піти у відставку, однак погодився зробити це не раніше ніж через 18 місяців. Білий дім наполягав на негайному його усуненні.

16 грудня у східній частині Тихого океану США атакували три човни, які, за даними американських військових, перевозили наркотики. Загинули щонайменше вісім людей.